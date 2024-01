Knives Out 3: confermato il ritorno di Daniel Craig, le riprese al via nel corso del 2024

Benoit Blanc tornerà presto a indagare su un nuovo caso. Deadline e Collider hanno confermato l'imminente avvio delle riprese di Knives Out 3, che vedrà il ritorno della star Daniel Craig nei panni dell'eccentrico detective in una nuova avventura targata Netflix.

Glass Onion: Knives Out, Edward Norton e Dave Bautista in una foto del film

Il successo del primo Cena con delitto - Knives Out del 2019 ha spinto Netflix ha mettere in cantiere un sequel, scritto e diretto nuovamente da Ryan Johnson, uscito nel 2022: si tratta di Glass Onion - Knives Out. Squadra che vince non si cambia, quindi Johnson ha concepito un terzo misterioso capitolo che rimescolerà gli ingredienti che hanno reso grande il franchise whodonit ispirato all'opera di Agatha Christie.

Che cosa sappiamo di Knives Out 3?

Attualmente si sa molto poco di Knives Out 3, di cui non sono stati annunciati altri membri del cast ad eccezione di Craig. Tuttavia, già lo scorso ottobre, Ryan Johnson aveva dichiarato a The Wrap che erano stati fatti progressi sul sequel dopo la conclusione dello sciopero della WGA, affermando:

"Sta arrivando. Ovviamente non ho potuto lavorare durante lo sciopero, e ora che è finito mi sto immergendo nella sceneggiatura. Ho la premessa, ho l'ambientazione, ho quello che è il film nella mia testa. È solo questione di scrivere quella dannata cosa".

Per quanto riguarda Benoit Blanc, la strana acconciatura sfoggiata da Daniel Craig qualche mese fa sul red carpet di un evento di beneficienza avevano messo in preallarme i fan. Restiamo dunque in attesa per saperne di più.