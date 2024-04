Knives Out 3: ecco quando inizieranno le riprese del film con Daniel Craig

Daniel Craig si prepara a tornare a calarsi nei panni del buffo detective Benoit Blanc nel nuovo capitolo della serie mistery Knives Out, frutto della fantasia di Rian Johnson. L'inizio delle riprese di Knives Out 3, che aggiungerà un nuovo tassello, è previsto per novembre.

Naturalmente per adesso è fitto il mistero sul cast di star coinvolto nel film e sulla trama, così come sull'ambientazione, anche se il regista ha svelato a Insider che avrebbe voluto una storia ambientata negli Stati Uniti:

"Ci sono un sacco di stimoli nell'andare a Parigi o sulle Alpi, ma sento che è davvero importante che si tratti di film americani. Anche Glass Onion è ambientato oltreoceano, ma è un gruppo di americani che sono intrappolati insieme su un'isola, quindi portarli in un luogo un po' più vicino a casa penso che potrebbe essere una buona cosa per il prossimo film."

Knives Out 3: Daniel Craid presto tornerà sul set nei panni di Benoit Blanc

Una trilogia o qualcosa in più?

Il precedente capitolo, Glass Onion - Knives Out del 2022, ha ottenuto ottime recensioni ed è stato il decimo film più inserito nelle classifiche dei migliori film della critica del 2022, apparendo in oltre 190 di esse.

Lo scorso ottobre, Rian Johnson aveva confermato di avere ultimato una bozza di quella che sarebbe stata la prossima storia. "Sta arrivando", ha detto a The Wrap. "Ovviamente non ho potuto lavorare durante lo sciopero e ora che è finito mi ci sto tuffando. Ho la premessa, ho l'ambientazione, ho quello che è il film nella mia testa. È solo questione di scrivere quella dannata cosa".

Nel marzo 2021, Netflix aveva ottenuto i diritti di due sequel di Knives Out per 450 milioni di dollari; Glass Onion del 2022 è stato il primo, il prossimo film sarà l'ultimo, a meno che Netflix non decida di estendere ulteriormente il contratto di Johnson oltre la trilogia.