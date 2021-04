Cena con Delitto: Daniel Craig e Rian Johnson guadagneranno 100 milioni di dollari grazie al sequel

Cena con Delitto, il film di Rian Johnson con un cast stellare uscito nel 2019, avrà ben due sequel finanziati da Netflix con un accordo stellare che permetterà al regista, al produttore Ram Bergman e alla star Daniel Craig di guadagnare ben 100 milioni di dollari ciascuno.

Cena con delitto - Knives Out: Jamie Lee Curtis, Toni Collette in una scena del film

L'accordo in sé con Netflix valeva $469 milioni per produrre due sequel di Cena con delitto - Knives Oute, secondo alcune fonti di The Hollywood Reporter. Si dice che il regista Rian Johnson e Daniel Craig avranno il cachet più alto di tutto il cast e il team, cifre pari ai guadagni di Robert Downey Jr. viste raramente a Hollywood negli ultimi anni.

Cifre stellari che sono possibili grazie all'accordo multimilionario con Netflix, che si è aggiudicata i sequel dopo un'estenuante guerra con altri nomi dello streaming mondiale, come ha riportato THR. Le riprese, da quanto riportato, dovrebbero iniziare la prossima estate in Grecia, ma ancora non si hanno notizie certe sul cast oltre che su Daniel Craig.

Cena con delitto - Knives Out, analisi del finale: la riscrittura del giallo e la condanna della società USA

Come svela la nostra recensione di Cena con Delitto - Knives Out, il film dello sceneggiatore e regista Rian Johnson è uscito originariamente nel 2019, con Daniel Craig nei panni del detective Benoit Blanc, chiamato per indagare sulla misteriosa morte dello scrittore di romanzi gialli Harlan Thrombey (Christopher Plummer). Oltre a Plummer e Craig, il film gode di un cast stellare che include artisti come Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Don Johnson, Toni Collette e molte altre stelle di Hollywood.

Cena con Delitto si è rivelato un successo al botteghino guadagnando 311,4 milioni di dollari di fronte a un budget di 40 milioni di dollari, ottenendo recensioni entusiastiche da critici e spettatori.