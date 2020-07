Justice League, Zack Snyder "Usare materiale di Joss Whedon? Piuttosto do fuoco al film"

Justice League: Ben Affleck dalle prime immagini diffuse al Comic-Con 2016

Zack Snyder ha confermato che il suo montaggio di Justice League non conterrà neanche un fotogramma girato da Joss Whedon. Il regista lo ha affermato durante il Justice Con, evento organizzato dai fan per promuovere la prossima uscita della cosiddetta Snyder Cut.

Questa la frase esatta usata da Zack Snyder: "Distruggerei il film prima di usare un solo fotogramma che non ho firmato io. È un fottutissimo fatto. Lo farei saltare in aria, cazzo!" In precedenza, in un'intervista concessa all'Hollywood Reporter dopo l'annuncio ufficiale dell'uscita della nuova versione, che sarà disponibile su HBO Max negli Stati Uniti, il cineasta ha affermato che, in base a ciò che ha letto e sentito, il montaggio uscito nelle sale - che lui non ha visto - contiene al massimo un quarto di materiale suo. Nel corso del medesimo evento l'attore Ray Fisher ha ribadito che ciò che ha detto a proposito di Joss Whedon - accusandolo di non meglio precisati comportamenti abusivi e poco professionali sul set durante i reshoot - è vero, e presto tutti i retroscena verranno a galla.

Justice League: cosa sappiamo sulla misteriosa Snyder Cut

Una foto di Black Superman

Il montaggio originale di Justice League , noto al momento come Zack Snyder's Justice League, sarà completato in questi mesi e disponibile su HBO Max nei primi mesi del 2021 (non è ancora chiaro se e come sarà possibile vederlo fuori dagli USA). Sappiamo che, oltre ad avere una durata sopra le tre ore, la nuova versione del film conterrà elementi assolutamente inediti come il costume nero di Superman e la presenza fisica di Darkseid, che nel montaggio cinematografico è solo menzionato di sfuggita. Zack Snyder ha affermato che questa versione del film non sostituirà quella precedente a livello di continuity nel DC Extended Universe, e quindi non influirà sugli eventi di film di prossima uscita come Wonder Woman 1984, The Suicide Squad e Aquaman 2.

Per quanto riguarda Joss Whedon, le recenti polemiche relative al suo comportamento sul set hanno portato alla cancellazione di un panel con lui che doveva avere luogo durante l'edizione online del Comic-Con. Attualmente sta lavorando a una serie per HBO.