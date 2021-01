Justice League, Zack Snyder rivela: "Sarà un film, non una miniserie"

Zack Snyder rassicura i fan sul social media Vero specificando che la sua versione di Justice League in arrivo su HBO Max sarà un film di quattro ore e non una miniserie.

Zazk Snyder fa chiarezza una volta per tutte sulle voci circolate sul suo Zack Snyder's Justice League per via della sua durata specificando che si tratterà di un film lungo quattro ore e non di una miniserie.

Batman v Superman: Zack Snyder e Gal Gadot in un momento delle riprese sul set

Zack Snyder ha chiarito il dubbio una volta per tutte rispondendo a un fan sul social media Vero specificando che Zack Snyder's Justice League uscirà su HBO Max non sarà - come anticipato - diviso in quattro parti, ma sarà un unico film di quattro ore. Il regista ha confermato, inoltre, che non ci saranno scene dopo i tioli di coda. per quanto riguarda la data, il film potrebbe arriva in streaming a marzo compatibilmente con la concorrenza di Godzilla vs. Kong, in uscita nello stesso mese in sala e in streaming.

Per ultimare Zack Snyder's Justice League, Snyder ha ottenuto da Warner Bros. 70 milioni di dollari di budget che gli hanno permesso di riprendere in mano la sua opera incompiuta ultimandola secondo la sua visione che, a quanto pare, sarà molto diversa dalla versione di Justice League uscita in sala nel 20217.

Infiammato dalla ritrovata fede nell'umanità e ispirato dal sacrificio di Superman, in Justice League Bruce Wayne si avvantaggia dell'aiuto della ritrovata alleata, Diana Prince, per confrontarsi con un nuovo potente nemico. Insieme, Batman e Wonder Woman riuniscono una squadra di metaumani per affrontare la nuova minaccia, ma nonostante l'intervento della Justice League potrebbe essere già tardi per salvare il pianeta Terra da un assalto di proporzioni catastrofiche.