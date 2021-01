Zack Snyder's Justice League: uno sguardo ravvicinato a Darkseid e Steppenwolf nelle nuove foto

Mentre si fa più vicino l'arrivo di Zack Snyder's Justice League su HBO Max, fanno la loro comparsa in rete due nuove foto che offrono uno sguardo ravvicinato ai villain Darkseid e Steppenwolf.

Steppenwolf è il principale antagonista di Justice League nel film di Joss Whedon e dovrebbe rimanere tale anche nella miniserie di quattro ore firmata da Zack Snyder. A quanto pare, il suo look sarà però differente e la nuova foto ci offre uno sguardo a ciò che ci aspetta su HBO Max. Tempo fa, lo stesso Zack Snyder ha svelato che il design originale di Steppenwolf in Justice League è stato scartato perché troppo spaventoso.

Zack Snyder's Justice League, il regista: "L'80% del film non è mai stato visto dagli spettatori"

Per quanto riguarda Darkseid, dopo l'uscita di scena di Snyder è stato completamente tagliato dal film e i fan non vedono l'ora di ritrovarlo nella miniserie che dovrebbe approdare su HBO Max a marzo. La foto apparsa su Twitter dovrebbe far parte della scena di apertura di Zack Snyder's Justice League anche se non è certo che la fonte delle due immagini sia ufficiale.