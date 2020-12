Sono in molti a fan a chiedersi se Zack Snyder's Justice League avrà una scena dopo i titoli di coda. La risposta del regista a tale quesito non si è fatta attendere ed è un secco "No".

Nel corso di un q&a coi fan sul social network Vero, Zack Snyder ha smentito l'esistenza di una scena post-credits nel suo Zack Snyder's Justice League, in arrivo su HBO Max nel 2021. Questa, per i fan che conoscono bene l'opera di Snyder, non è una sorpresa. A differenza dei Marvel Studios, il regista ha espresso più volte pubblicamente la sua contrarietà alla pratica della scena post-credits perché secondo lui gli eventi del film dovrebbero svolgersi per intero prima dell'inizio dei titoli di coda.

In realtà, dopo l'annuncio dell'arrivo di Zack Snyder's Justice League su HBO Max, l'attore Joe Manganiello, interprete di Deathstroke, aveva riacceso l'interesse dei fan sulla scena post-credits con un Tweet:

La versione cinematografica di Justice League si conclude con la rivelazione che il Lex Luthor di Jesse Eisenberg è uscito dal Manicomio di Arkham (dove era finito in Batman v Superman) ed è tornato a complottare. Luthor viene mostrato sul suo yacht, dove accoglie un ospite tristemente noto: Slade Wilson, alias Deathstroke (Joe Manganiello). L'originale scena prevista da Zack Snyder avrebbe visto Deathstroke pronto a dare la caccia a Batman riagganciandosi al previsto The Batman versione Ben Affleck. La versione di Joss Whedon, invece, allude semplicemente alla possibile nascita futura della Injustice League, che inizia proprio con l'ingaggio di Slade Wilson.

Come tante altre cose in Justice League di Zack Snyder, è difficile dire a questo punto se la scena originale post-titoli di coda fosse stata effettivamente girata o se ha ancora senso includerla nel nuovo montaggio, La miniserie in quattro parti di Justice League che Snyder sta ultimando per HBO Max potrebbe aprire la strada per la prossima era delle serie DC e dei film che seguiranno, ma questo lo scopriremo più avanti