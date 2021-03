Justice League: #RestoreTheSnyderVerse, la campagna supera il milione di tweet

Warner Bros. non ha pace. dopo aver accontentato i fan con l'uscita digitale di Zack Snyder's Justice League, è iniziata subito una nuova campagna, #RestoreTheSnyderVerse, che in pochi giorni ha superato il milione di tweet.

Lo scopo della nuova compagna, lanciata in concomitanza con il quinto anniversario del precedente film di Zack Snyder nel DCEU, Batman v Superman: Dawn of Justice, è quello di rilanciare la saga del visionario regista. Il tutto, nonostante Warner abbia chiaramente specificato di non essere interessata a completare la trilogia di Snyder. Alla campagna ha aderito anche Ray Fisher, interprete di Cyborg in aperta guerra con Warner dopo che la sua denuncia dei comportamenti poco professionali di Joss Whedon durante le riprese di Justice League hanno dato vita a un'indagine interna.

Zack Snyder's Justice League: una scena

La stessa release di Zack Snyder's Justice League è frutto di una martellante campagna mediatica durata anni che, alla fine, ha convinto Warner Bros. ad affidare a Snyder un budget di 70 milioni per ultimare reshoots ed effetti speciali della sua mastodontica versione di Justice League lunga quattro ore consegnandola, finalmente, al pubblico.

Justice League: Snyder Cut: Il documentario di Movieplayer sulla sofferta genesi del film

In una recente intervista, la CEO di Warner Bros. CEO, Ann Sarnoff, ha dichiarato che la Snyder Cut sarà il capitolo conclusivo dell'intervento di Zack Snyder nel DCEU. Inoltre, lo studio non ha nessuna intenzione di distribuire la Ayer Cut di Suicide Squad, come richiesto dai fan. Alla luce della nuova campagna mediatica, Warner cambierà idea?