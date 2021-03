Justice League: Snyder Cut: Il documentario di Movieplayer sulla sofferta genesi del film

A pochi giorni dall'uscita evento di Justice League: Snyder Cut parliamo della travagliata genesi del film di Zack Snyder nel primo documentario targato Movieplayer.it, che potete vedere nel video qui sopra.

Sulla tanto agognata e fantomatica Justice League: Snyder Cut si è detto di tutto. Ovviamente prima di vedere il film. Il Web, come spesso capita quando c'è di mezzo un regista divisivo come Zack Snyder, è caduto in atteggiamenti "da tifoserie", a suon di pregiudizi, sfottò, esaltazioni premature e derive estreme.

Zack Snyder's Justice League: tutta la storia della Snyder Cut

Justice League: Zack Snyder sul set del film

Da parte nostra, abbiamo provato a guardare le cose guardare le cose dalla giusta distanza, provando a raccontare i fatti e ricostruendo l'incredibile epopea produttiva di un film che segue le stesse traiettorie dei suoi supereroi. Caduta e risalita. Fallimento e rinascita. Così è nato Movie Doc , a tutti gli effetti il primo documentario firmato Movieplayer.it . Un lungo approfondimento di mezz'ora, realizzato da Giuseppe Grossi, Matteo Maino e Gabriele Scarcelli , in cui siamo andati dietro le quinte di un cinecomic prima fatto a brandelli e poi ricostruito secondo la sua originale visione d'autore. Lo trovate qui di seguito, direttamente dal nostro canale Youtube.