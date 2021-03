Suicide Squad: la reazione di David Ayer e dei fan alla scelta della Warner di non distribuire l'Ayer Cut

David Ayer ha scoperto che WarnerMedia non ha intenzione di permettergli di mostrare ai fan la sua versione di Suicide Squad e su Twitter il regista ha condiviso la sua reazione.

Il filmmaker ha semplicemente scritto "Perché?" aggiungendo l'emoji con le lacrime agli occhi, lasciando quindi chiaramente spazio alla propria frustrazione.

Il CEO dello studio non ha infatti dato una motivazione specifica riguardante la scelta di non distribuire la versione Ayer Cut di Suicide Squad, nonostante il regista e i fan chiedano da tempo la possibilità che il montaggio originale, dall'atmosfera in linea con il trailer mostrato al Comic-Con, arrivi sugli schermi.

Jared Leto, interprete di Joker, recentemente aveva parlato della situazione dichiarando: "Vorrei che David Ayer potesse lavorare su quella versione e realizzare il film dei suoi sogni. Quando fai questi progetti è sempre difficile perché provi così tanta pressione. Ci sono così tante decisioni che devono essere prese in poco tempo. Mi congratulo con i registi, i produttori e gli studios perché non è facile. Non inizi mai con qualcosa che è perfetto ed è una corsa contro il tempo per realizzarlo nel miglior modo possibile in poco tempo. E un'altra possibilità? Sono certo che tutti ne avremmo bisogno".

I fan sembrano essere particolarmente d'accordo con Ayer e Leto e hanno reso l'hashtag #RelaseTheAyerCut un trend in poche ore, sostenendo che si tratti di una questione di rispetto nei confronti della visione artistica del regista e dei fan che erano rimasti conquistati dall'atmosfera del video presentato al Comic-Con.