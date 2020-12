Justice League, Patty Jenkins contro Joss Whedon: "Non riconosco la metà di questi personaggi"

Patty Jenkins ha espresso pubblicamente la sua insoddisfazione nei confronti della versione di Justice League firmata da Joss Whedon accusandolo di aver snaturato i personaggi della saga DC.

Justice League: Wonder Woman dalle prime immagini diffuse al Comic-Con 2016

Patty Jenkins è intervenuta ospite del podcast ReelBlend e non ha usato giri di parole nei confronti del prodotto del collega Joss Whedon dichiarando:

"Justice League ? Sentivo anche che quella versione contraddiceva il mio primo film in molti modi, e anche questo film attuale, a cui stavo già lavorando. Ho pensato... avresti dovuto barcamenarti in entrambe le direzioni per farlo funzionare. Quando Zack stava girando Justice League, sapevo dove Wonder Woman sarebbe finita. Quindi ho sempre provato... non le ho cambiato il vestito perché non voglio contraddire i suoi film. Tuttavia, devo dare una direzione ai miei film, e Zack mi ha sostenuto molto. Credo che Justice League sia stata una specie di anomalia. Stavano cercando di trasformare una cosa in un'altra. E così ho pensato 'Non riconosco la metà di questi personaggi. Non sono sicura di cosa stia succedendo'."

Pur affrontando i film di Wonder Woman con un approccio autonomo, Patty Jenkins si era consultata con Zack Snyder su ciò che lui aveva pianificato per Diana Prince in Justice League. La prima apparizione di Wonder Woman, infatti, è in Batman v Superman: Dawn of Justice. L'arrivo di Joss Whedon dopo l'abbandono di Snyder ha rimescolato le carte in tavola portando una diversa visione dei personaggi che la Jenkins sembra non avere apprezzato.

Justice League, Zack Snyder "Usare materiale di Joss Whedon? Piuttosto do fuoco al film"

Per quanto riguarda i fan, che hanno bocciato Justice League senza appello, presto potranno vedere la versione estesa di Zack Snyder con Zack Snyder's Justice League, in arrivo su HBO Max nei primi mesi del 2021.

Quanto a Wonder Woman 1984, arriverà su HBO Max lo stesso giorno dell'uscita nei cinema senza costi aggiuntivi per gli abbonato alla piattaforma.