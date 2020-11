Wonder Woman 1984 arriverà su HBO Max lo stesso giorno dell'uscita nei cinema

Con una decisione senza precedenti, Wonder Woman 1984 uscirà in streaming su HBO Max e nelle sale lo stesso giorno, a Natale, senza costi aggiuntivi per gli utenti della piattaforma streaming.

Warner Bros. ha deciso. Wonder Woman 1984 arriverà in streaming su HBO Max lo stesso giorno dell'uscita nei cinema, fissata per il 25 dicembre. Il tutto senza costi aggiuntivi per gli abbonati alla piattaforma streaming.

"Apprezziamo la pazienza del pubblico e vista la grande attesa intorno a Wonder Woman 1984 siamo grati di poter rendere questo incredibile film disponibile per il pubblico più ampio in questo momento così difficile" ha dichiarato Toby Emmerich, capo del Warner Bros. Pictures Group, in un comunicato.

Con il 50% dei cinema americani chiusi a causa dell'emergenza sanitaria, compresi i mercati fondamentali di New York e Los Angeles, Warner Bros. ha deciso coraggiosamente non solo di non far slittare l'ultimo potenziale blockbuster in uscita nel 2020, ma di pensare a un'uscita combinata che abbracci il pubblico più vasto possibile evitando però di ripetere l'esempio di Tenet, che si è affidato al solo incasso delle sale.

Wonder Woman 1984 uscirà, dunque, al cinema il 25 dicembre e su HBO Max, dove sarà disponibile per un mese senza costi aggiuntivi per gli abbonati che lo potranno vedere senza aggiungere ulteriori spese ai 14.99 collari al mese di abbonamento. L'uscita del film nei mercati internazionali è prevista per il 16 dicembre.

Il film permetterà di compiere un rapido salto negli anni '80 per la nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, dove dovrà affrontare due nemici completamente nuovi: Max Lord e The Cheetah. Con il ritorno di Patty Jenkins alla regia e di Gal Gadot nel ruolo principale, Wonder Woman 1984 è il seguito della Warner Bros. Pictures del primo film campione d'incassi sulla supereroina DC, Wonder Woman del 2017, che ha incassato 822 milioni di dollari a livello mondiale. Nel film recitano anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di The Cheetah, Pedro Pascal in quello di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen nei panni di Hippolyta.