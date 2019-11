Justice League, Henry Cavill: "Il film non ha funzionato"

Henry Cavill ha espresso la sua opinione su Justice League confermando che il film non ha funzionato, come ha confermato il risultato al botteghino nel 2017.

Justice League: un'immagine dal footage del Comic-Con 2017

Con l'arrivo di Joss Whedon in corso d'opera, chiamato a sostituire Zack Snyder, colpito da un grave lutto familiare, Justice League è venuto fuori in modo completamente diverso da come era stato concepito inizialmente. Henry Cavill, che interpreta Superman, ha svelato il suo giudizio sul film specificando: "L'uomo d'acciaio è stato un ottimo punto di partenza. Se dovessi tornare indietro, non credo che cambierei nulla. Per quanto riguarda il seguito, Batman v Superman: Dawn of Justice, questo era molto più un film su Batman. E penso che quest'atmosfera dark sia fantastica per un film di Batman. Ma Justice League no, non ha funzionato."

Nonostante questo, secondo Henry Cavill per Superman c'è ancora un fiorente futuro, l'attore vuole rendergli giustizia tanto che ammette di avere il mantello appeso nel suo armadio: "Il mantello è nell'armadio. È ancora mio. Non mi limiterò a starmene zitto e buono mentre succede tutto questo. Io non ho rinunciato al ruolo. C'è ancora molto da raccontare del mio Superman. Un sacco di verità che vanno esplorate per rendere merito al personaggio. Voglio portare in scena ciò che accade nei fumetti. Questo è importante per me. Superman ha ancora molto da fare. Perciò al momento vi dico: aspettate e vedrete."

A partire dal 20 dicembre ritroveremo Henry Cavill protagonista dell'attesa serie Netflix The Witcher.