Bentornati al Sud: Claudio Bisio e Alessandro Siani a Castellabate per le riprese del terzo film

Il borgo cilentano di Castellabate si prepara a tornare al centro della scena cinematografica italiana: lunedì 8 giugno prenderanno ufficialmente il via le riprese di Bentornati al Sud.

Anche il nuovo capitolo della saga iniziata 16 anni fa con Benvenuti al Sud e proseguita con Benvenuti al Nord, uno dei maggiori successi al box office italiano degli ultimi anni 20 anni, sarà diretto da Luca Miniero

A distanza di sedici anni dal primo film, il progetto riporta sul set la coppia formata da Claudio Bisio e Alessandro Siani, ancora una volta insieme sotto la guida del regista Luca Miniero. Prodotto da Bartleby Film, Italian International Film (gruppo Lucisano Media Group) e Medusa Film, Bentornati al Sud vede naturalmente il ritorno della coppia comica formata da Claudio Bisio e Alessandro Siani, che firmerà anche la sceneggiatura insieme al regista.

Accanto ai due protagonisti torneranno diversi volti già noti al pubblico della saga. Nel cast infatti ci saranno anche Angela Finocchiaro, Nunzia Schiano, Nando Paone, Salvatore Misticone e Giacomo Rizzo, oltre alla partecipazione straordinaria di Valentina Lodovini, vincitrice di un David di Donatello come migliore attrice non protagonista per il primo film.

Le riprese si svolgeranno per circa sette settimane tra le strade, i vicoli e le piazze di Castellabate, il borgo in provincia di Salerno già location simbolo del primo film del 2010. La produzione si spsoterà poi nelle settimane successive anche a Roma e Milano (scenario prediletto del secondo film), ampliando il contesto geografico della storia.

Bentornati al Sud arriverà nelle sale italiane, nel corso del 2027, distribuito da Medusa Film, e riporterà sul grande schermo una delle commedie più riconoscibili e popolari del cinema italiano contemporaneo (nonostante l'origine della storia sia francese, perchè Benvenuti al Sud è il remake di Giù al Nord di Dany Boon).

Se volete recuperare i due capitoli precedenti della saga comica, in attesa del sequel, sono entrambi presenti in streaming, gratuitamente, nel catalogo di Mediaset Infinity. Per gli abbonati, invece, Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord sono disponibili anche su Netflix, NOW e Disney+.