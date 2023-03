Ecco qual è il film DCEU preferito dal pubblico: la risposta è scontata

Il DC Extended Universe è destinato a scomparire per fare spazio al nuovo DC Universe di James Gunn e Peter Safran, ma nell'attesa che ciò avvenga, il pubblico ha stabilito qual è il film migliore in assoluto del vecchio universo cinematografico condiviso e in via di rottamazione.

Ebbene, migliaia di utenti hanno espresso il loro giudizio e il vincitore è stato Zack Snyder's Justice League con il 28,68% dei voti. Al secondo posto si è piazzato L'uomo d'acciaio con il 24,79%, mentre Wonder Woman ha completato la classifica dei primi tre con il 16,4%.

A seguire ci sono The Suicide Squad - Missione Suicida (14,59%), e Batman v Superman: Dawn of Justice (6,75%). Uno dei film del DCEU meglio recensiti, Shazam!, ha ricevuto solo il 3,61% dei voti mentre quello con l'incasso migliore, Aquaman, non è andato oltre il 3,14%.

R.I.P. SnyderVerse: con il reboot di James Gunn non tornerà nessun attore del DCEU, neppure Gal Gadot

In fondo alla classifica si sono piazzati Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) (0,71%), Black Adam (0,55%), il Suicide Squad di David Ayer (0,35%) - che non fa ben sperare per il movimento #ReleaseTheAyerCut - e la versione cinematografica di Justice League di Joss Whedon (0,27%). Fanalino di coda Wonder Woman 1984 con un misero 0,16% di preferenze.

Quest'anno usciranno gli ultimi film appartenenti a questo universo, ovvero Shazam! Furia degli Dei, The Flash, Blue Beetle e a dicembre Aquaman e il Regno Perduto.