Il Gladiatore 2, le reazioni al test screening parlano di '160 minuti elettrizzanti': 'Merita l'Oscar'

Reazioni entusiastiche al test screening del film di Ridley Scott in arrivo a fine anno, lodi al cast, alle scene di combattimento, ma anche a scenografia, costumi e musiche.

Il Gladiatore 2 di Ridley Scott è stato proiettato ieri sera a Las Vegas per un test screening dall'esito molto positivo. Reazioni entusiastiche dai presenti che hanno lodato le somiglianze col film originale, evidenziando però l'unicità di questo nuovo capitolo "meritevole di un Oscar".

Già il trailer work in progress de Il Gladiatore 2 mostrato qualche mese fa al CinemaCon aveva anticipato epiche sequenze d'azione, galvanizzando il pubblico della convention. Impressione universalmente confermata dalla prima proiezione test, durata due ore e 40.

Secondo quanto anticipato, si tratterà di una storia di vendetta molto tagliente e secca, ma non per questo meno emozionante. La scena della battaglia con le scimmie viene descritta come "cruenta" e "assolutamente folle", con i primati che strappano volti e ossa.

Il Gladiatore 2, produttori sconvolti dalle prime immagini: "Impressionati da quanto visto"

Nuovi dettagli sulla storia de Il Gladiatore 2

Secondo quanto anticipa World of Reel, Il Gladiatore 2 sarà una storia di vendetta. Il personaggio di Pedro Pascal è il patrigno di quello di Paul Mescal. Un giorno Pascal viene mandato in battaglia e la moglie e la madre di Mescal vengono uccise. Mescal, un nobile decaduto, si reca nella capitale in cerca di vendetta. Il vero cattivo del film è il personaggio interpretato da Denzel Washington, che muove i fili e rimane impressionato dalla forza e dal talento di Mescal nei combattimenti.

I nuovi personaggi sono ben costruiti. Discrete le lodi nei confronti della performance di Paul Mescal nei panni di Lucio Vero, definita efficace, mentre pare che Connie Nielsen faccia un "ottimo lavoro" nei panni della madre di Lucio, tanto da meritare una "candidatura all'Oscar come non protagonista, mentre il villain di Denzel Washington è "subdolamente brillante". Lodi anche per i personaggi di Joseph Quinn e Fred Hechinger nei panni di due giovani nobili ricchi e viziati.

Gli spettatori della proiezione test hanno elogiato anche scenografia e costumi, ma anche gli ampi seti che replicano l'aspetto e l'atmosfera dell'originale. Le scene nell'arena dei gladiatori sarebbero, proprio come l'originale, molto divertenti: ci sono squali, scimmie assassine, un enorme rinoceronte e nel complesso grandi combattimenti. Il film sarebbe quasi pronto, mancherebbero solo alcune piccole modifiche e tagli alle scene più cruente. La colonna sonora di Harry Gregson Williams sarebbe "eccellente", sposandosi alla perfezione con le immagini.

Il Gladiatore 2 arriverà nei cinema a novembre.