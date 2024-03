Justice League: Zack Snyder, la foto inedita del Joker di Jared Leto per i 3 anni della Snyder Cut

Il 18 marzo 2021, Zack Snyder's Justice League è stato finalmente distribuito su Max. Non ci saremmo mai aspettati che la Snyder Cut vedesse la luce, ma con la Warner Bros sempre più frustrata dalle richieste del movimento #ReleaseTheSnyderCut, lo studio ha acconsentito e ha permesso al regista di condividere con il mondo la sua visione del film.

Il film ha ricevuto una risposta critica molto più calorosa rispetto al disastro di Joss Whedon del 2017 e Snyder ha persino girato alcune scene extra per un epilogo che ha gettato le basi per dei sequel mai annunciati. L'accordo della Warner Bros. per il ripristino del SnyderVerse è sempre sembrato improbabile e la formazione dei DC Studios ha chiuso completamente la porta a questa possibilità.

Zack Snyder's Justice League: Jared Leto in un primo piano del Joker

Il Joker di Jared Leto

Tra gli attori che sono tornati per i reshoot di Snyder c'era anche Jared Leto, e la star di Suicide Squad si è guadagnata quella che a molti è sembrata una redenzione dopo che la maggior parte della sua interpretazione del Joker in quel film del 2016 non era finita nella versione finale del film.

Ora, in occasione del terzo anniversario dell'uscita in streaming di Justice League di Zack Snyder, il cineasta ha condiviso una nuova foto del Principe Clown del Crimine.

Di seguito potete vedere la foto di Joker condivisa da Snyder:

Jared Leto as The Joker in Zack Snyder's Justice League pic.twitter.com/7RAAp0K8vo — Fili (@TheVespertilio) March 19, 2024

L'anno scorso, a Snyder è stato chiesto perché avesse deciso di includere Joker in quell'epilogo di Knightmare, soprattutto dal momento in cui è uno dei più grandi nemici di Batman (Batman v Superman: Dawn of Justice ha confermato che il villain ha ucciso Robin). "La nostra teoria è che sia lui a sapere dove si trova la Kryptonite, quali frammenti di Kryptonite esistono. Ha queste informazioni. E così in pratica fa un patto con Batman. Non uccidermi e ti mostrerò uno strumento per combattere Superman. E quindi Batman è bloccato, se lo uccide o se ne sbarazza, rimane fregato in entrambi i casi", ha detto Snyder l'anno scorso.

Gli storyboard trapelati per i due sequel di Justice League di Snyder non menzionano il Joker, quindi sembra che sia stato aggiunto solo durante i reshoot del 2020.