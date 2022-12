R.I.P. SnyderVerse: con il reboot di James Gunn non tornerà nessun attore del DCEU, neppure Gal Gadot

James Gunn ha anticipato che il piano decennale stilato insieme al co-CEO dei DC Studios Peter Safran verrà lanciato a inizio 2023. I fan dovranno dunque attendere per conoscere tutte le novità in arrivo, ma sembra già chiaro finora che nessun attore del DCEU farà ritorno nei nuovi progetti, neppure Gal Gadot.

James Gunn ha rimesso in discussione tutto dando un colpo di spugna allo SnyderVerse, annunciando la cancellazione di Aquaman 3, lo stravolgimento di Wonder Woman 3 e un nuovo film su Superman incentrato su una versione giovane dell'Uomo d'Acciaio che taglia Henry Cavill fuori dal ruolo. Chiunque interpreti il ​​giovane Clark Kent unirà le forze alla Wonder Woman di Gal Gadot e all'Aquaman di Jason Momoa? Improbabile.

Batman "avrà un grande ruolo" nel nuovo DC Universe. Parola di James Gunn

L'insider @MyTimeToShineH ha recentemente twittato: "Nel caso in cui non fosse chiaro ormai, se ne sono andati tutti. La fine di The Flash non avrà importanza in entrambi i casi. Lo Snyderverse è ufficialmente morto. James Gunn sta facendo un reboot completo. Vuole fare tabula rasa".