Scusate se esisto, la storia vera a cui è ispirato il film con Paola Cortellesi e Raoul Bova

Stasera su Rai 1 in prima serata va in onda un film ispirato ad un personaggio veramente esistito

Il film Scusate se esisto è ispirato alla storia vera di Guendalina Salimei, un'architetta romana nota per il suo lavoro di riqualificazione del Corviale a Roma. Il lungometraggio, diretto da Riccardo Milani, andrà in onda stasera su Rai 1 in prima serata.

Paola Cortellesi e Raoul Bova in una scena del film

La storia vera di Scusate se esisto!

Nel 2009, Guendalina Salimei vinse il concorso denominato 'Chilometro verde' per la riqualificazione del Corviale a Roma, detto 'il Serpentone' per via della sua lunghezza. Si tratta di un discusso progetto di edilizia popolare disegnato da Mario Fiorentino nel 1972.

Il Corviale è un complesso imponente di oltre un chilometro di lunghezza. Per le difficili condizioni di vita dei suoi abitanti, molti lo additano come il quartiere-simbolo del degrado delle periferie di Roma.

Il progetto originale era stato concepito come una soluzione abitativa innovativa con spazi destinati a negozi, studi professionali e botteghe artigianali sui piani superiori. Tuttavia, queste aree sono rimaste prive di servizi e sono state occupate abusivamente dieci anni dopo la conclusione della costruzione.

Il progetto di Guendalina Salimei, che prevedeva una ristrutturazione, con modifiche delle divisioni degli spazi e l'inserimento di verde e giardini, non è mai stato realizzato.

Riccardo Milani ha sfruttato questo incipit per affrontare nel suo film temi come l'identità di genere, le disuguaglianze nel mondo del lavoro e i pregiudizi sociali.

Guendalina Salimei, dopo aver visto il film, ha raccontato al Corriere della Sera le differenze tra la realtà è la finzione. "A differenza di Serena io non ho un compagno come Francesco e non sono di origini abruzzesi".

Poi, riferendosi al suo lavoro, ha aggiunto: "Questo è un mestiere che si fa in cantiere. In un clima 'maschio', con gli operai che non vanno tanto per il sottile. È comprensibile che non ci sia una grande considerazione per le donne. Spesso mi sono ritrovata l'unica donna del gruppo. Se succede una volta è un caso, ma se succede quasi sempre, qualche domanda te la fai".

Paola Cortellesi e Lunetta Savino

Trama e cast del film

Scusate se esisto! racconta la storia di Serena, un'architetta di grande talento che decide di tornare in Italia dopo una serie di successi all'estero.

Tuttavia, Serena si trova a dover affrontare sfide legate alla sua carriera e al mercato del lavoro, in cui la sua competenza e talento non vengono adeguatamente riconosciuti a causa del pregiudizio di genere. Per questo motivo, decide di fingersi uomo per ottenere il lavoro che merita.

Nel frattempo, incontra Francesco, un uomo affascinante e intelligente. Inizialmente, Serena crede che Francesco non sia interessato alle donne, ma in realtà scoprirà che ci sono più sfaccettature nella sua vita. I due sviluppano un rapporto intenso e si aiutano a vicenda, condividendo segreti e inganni per affrontare le difficoltà della vita.

Scusate se esisto è interpretato da Paola Cortellesi, nei panni di Serena, figura ispirata a Guendalina Salimei e Raoul Bova, nei panni di Francesco, personaggio immaginario nato dalla sceneggiatura scritta da Giulia Calenda e Paola Cortellesi.

Nel cast del film, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione di Scusate se esisto!, ci sono anche Cesare Bocci, Ennio Fantastichini, Corrado Fortuna, Lunetta Savino e Stefania Rocca. Grazie a questo film, Paola Cortellesi ha ricevuto la nomination ai David di Donatello e al Nastro d'argento 2015 come migliore attrice protagonista.