Justice League: Ben Affleck e Gal Gadot chiedono la pubblicazione dello Snyder's Cut!

Anche le star di Justice League, Ben Affleck e Gal Gadot, si sono unite alla schiera di sostenitori del fantomatico Snyder Cut, versione del film firmata da Zack Snyder prima di lasciare il timone al collega Joss Whedon.

Solo poche settimane l'interprete di Aquaman Jason Momoa ha menzionato lo Snyder Cut in un'intervista a MTV News in cui ha affermato che il pubblico "deve poter vedere" la versione alternativa del film. Jason Momoa ha condiviso una foto spoiler dello Snyder's Cut alimentando le speranze di coloro che chiedono da tempo la release della versione alternativa del film tanto da far diventare l'hashtag #ReleaseTheSnyderCut trending topic nell'anniversario dell'uscita del film.

Adesso anche Ben Affleck si è unito al movimento postando un tweet con l'hashtag #ReleaseTheSnyderCut senza aggiungere altre spiegazioni.

Per non essere da meno, anche la bella Gal Gadot, interprete di Wonder Woman, ha pubblicato su Instagram una sua foto in bianco e nero tratta dalla versione alternativa di Justice League chiamando in causa Zack Snyder:

E che dire di Ray Fisher, che nel DCEU interpreta Cyborg, il quale continua a chiedere a gran voce l'uscita dello Snyder Cut sui social?

Al momento Zack Snyder è impegnato nella lavorazione dello zombie movie Netflix Army of the Dead. Nel frattempo pare i negoziati per l'uscita dello Snyder Cut in Warner siano in corso. I fan continuano a sperare.

