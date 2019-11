Justice League, Jason Momoa condivide una foto spoiler dello Snyder's Cut

Jason Momoa ha condiviso su Instagram una foto di Justice League, proveniente dallo Snyder's Cut, ovvero la versione estesa del film DC Films rimaneggiata dal regista Zack Snyder e richiesta a gran voce dai fan, ormai da anni.

L'immagine rivela uno spoiler su Aquaman, una foto che mostra il personaggio di Jason Momoa pugnalare alla schiena Steppenwolf mentre Wonder Woman li guarda sullo sfondo, scena inedita del film uscito al cinema.

Jason Momoa, in una recente intervista a MTV News, ha rivelato di aver visto lo Snyder's Cut nella sua interezza, dichiarando che questa versione è qualcosa che il pubblico dovrebbe vedere: "Penso che il pubblico debba vederlo. Sono ovviamente in debito con Warner e DC e non so come si sentano al riguardo, ma come fan, sono molto, molto felice di averlo visto"

Poco dopo che Jason Momoa ha diffuso l'immagine, è partito all'attacco anche lo stesso Zack Snyder, che ha confermato la versione del film in cui è Wonder Woman con il suo colpo fatale ad uccidere il cattivo.

Nella versione ufficiale rilasciata al cinema e diffuso anche in Home Video, il villain Steppenwolf non muore ma, dopo essere stato sconfitto da Superman, riesce a teletrasportarsi via dopo esser stato attaccato dai Parademoni.