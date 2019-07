Justice League: Zack Snyder svela una straziante foto di Cyborg dallo Synder Cut

Zack Snyder torna ad anticipare l'esistenza dello Synder Cut di Justice League con una foto straziante di Cyborg.

Justice League: Cyborg dalle prime immagini diffuse al Comic-Con 2016

Sono sempre più numerosi i fan che chiedono a Warner di diffondere il famigerato Snyder Cut, versione di Justice League firmata da Zack Snyder prima che un lutto familiare lo costringesse a mettere il progetto in mano a Joss Whedon. Nelle ultime settimane Snyder ha centellinato informazioni sullo Snyder Cut diffondendo immagini di personaggi poi tagliati nella versione definitiva. A far scalpore era stata soprattutto l'immagine del giovane Darkseid come era stato pensato da Snyder per il suo Justice League.

Pochi giorni fa, Snyder ha fatto ritorno sui social per diffondere un'ulteriore foto in bianco e nero dedicata, stavolta, a Cyborg. La foto ritrae Cyborg in un cimitero. Il personaggio viene mostrato mentre colpisce il terreno in cui è sepolta la sua famiglia. E' possibile he la foto straziante ritragga Cyborg sulla tomba della madre. In una precedente immagine, Zack Snyder aveva mostrato Cyborg di fronte a un'allucinata versione di se stesso ritratto insieme ai genitori defunti. A quanto pare, nella versione di Justice League pensata da Snyder, il personaggio di Cyborg avrebbe dovuto avere una parabola emotiva molto intensa. Come sappiamo, la versione completata da Joss Whedon e uscita in sala è mutata radicalmente.