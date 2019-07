Army of the Dead: Zack Snyder svela la prima foto dello zombie movie Netflix

Zack Snyder ha diffuso la prima foto dal set dello zombie movie Netflix Army of the Dead.

Assente dal San Diego Comic-Con 2019, Snyder è stato evocato dai fan in un evento organizzato per convincere Warner Bros. a distribuire il leggendario Snyder Cut di Justice League . Ieri un aereo noleggiato per l'occasione è volato sul San Diego Convention Centre con un messaggio ad hoc.

Mentre accade tutto questo, Zack Snyder è impegnato sul set del suo prossimo film, lo zombie thriller Army of the Dead prodotto da Netflix. Il regista ha diffuso sulla piattaforma Vero la prima foto del film che mostra il cast capitanato da Dave Bautista in tenuta militaresca. La foto è accompagnata dalla scritta "couldn't make it to #SDCC2019 because we're busy killing zombies."

Army of the Dead: la prima foto dal set

Nel cast con Dave Bautista troviamo Garret Dillahunt, Ella Purnell, Omari Hardwick, Raul Castillo, Chris D'Elia, Theo Rossi e Ana de la Reguera. Army of the Dead è un progetto del cuore per Snyder, che ci lavora da dieci anni. Il film, ambientato a Las Vegas dopo un'apocalisse zombie, segue un gruppo di mercenari che affronta l'ultima sfida avventurandosi nella zona in quarantena per tentare la più grande rapina mai effettuata.

Zack Snyder, che non dirige un film dal 2017, ha dichiarato: "Per questo film non ho alcun tipo di vincolo. Sarà lo zombie movie più divertente, violento, citazionista e spettacolare mai visto. Nessuno mi ha mai lasciato così tanta libertà come Netflix."

