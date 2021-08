Jungle Cruise in testa al box office italiano, ma gli incassi non decollano

Jungle Cruise apre in testa al box office italiano estivo, ma gli incassi non sfondano, solo 811.000 di euro in un botteghino estivo afflitto dalla crisi.

Jungle Cruise: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jack Whitehall in una scena del film

Neppure l'arrivo in sala dell'action adventure disneyano Jungle Cruise scuote dal suo torpore il box office italiano: la scatenata pellicola ispirata a una popolare ride dei parchi tematici Disney incassa solo 811.000 di euro (679.000 euro nel weekend) da 327 sale in un'industria affossata dalla crisi. Qui la nostra recensione di Jungle Cruise, che vede l'inglese Lily (interpretata da Emily Blunt) in missione nella foresta amazzonica dopo aver reclutato Frank (Dwayne Johnson) per guidarla lungo il corso del fiume con La Quila, la sua barca diroccata ma affascinante. Lily è determinata a scoprire un antico albero con straordinarie capacità curative, in grado di cambiare il futuro della medicina. Durante questa epica ricerca, l'improbabile duo incontra innumerevoli pericoli e forze soprannaturali, nascosti nell'ingannevole bellezza della rigogliosa foresta pluviale.

Jungle Cruise, Jack Whitehall e il coming out del suo personaggio gay nel film Disney: "Passo fondamentale"

Old, il nuovo horror - thriller di M. Night Shyamalan, perde una posizione e incassa altri 301.000 euro arrivando a un totale di 1.164 mila euro in due settimane. Qui trovate la nostra recensione di Old, che racconta la storia di un gruppo di tredici persone su una remota ma paradisiaca spiaggia tropicale: tra sole e mare meraviglioso si incontrano una coppia, una famiglia, dei turisti e un rifugiato. Tutto sembra procedere in modo tranquillo finché in mare viene rinvenuto il corpo senza vita di una donna. Come se non bastasse, dopo poco tempo tutti i componenti del gruppo cominciano a invecchiare repentinamente, senza un'apparente ragione, e la loro esistenza rischia di ridursi alla durata di un solo giorno prima di perire tragicamente.

Old: 20 anni di Shyamalan twist. La struttura narrativa e i colpi di scena dei suoi film

Al terzo posto troviamo l'uscita revival de Il signore degli anelli - Le due torri, ultimo capitolo della trilogia di Peter Jackson, che incassa 311.000 euro, 176.000 euro di questi solo nel weekend, in 184 sale, catturando l'attenzione dei nostalgici della saga.

In quarta posizione troviamo il film d'animazione I Croods 2 - Una nuova Era, che vanta un cast vocale composto da Francesco Pannofino presta la voce a Grug, Alice Pagani a Hip, Leo Gassmann a Guy, Virginia Raffaele a Speranza, Alessandro Gassmann a Filo e Benedetta Porcaroli ad Aurora. Qui trovate il nostro approfondimento su I Croods 2 - Una nuova Era, che incassa 170.000 euro arrivando a un milione 530 mila euro.

Quinto il blockbuster Marvel Black Widow che consolida gli incassi con altri 161.000 euro che lo portano a un totale di 4 milioni 623 mila euro. Qui trovate la recensione di Black Widow, focus sul passato di Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) e sui lati oscuri della sua storia delle origini. Dal 9 luglio il film è disponibile anche in streaming su Disney+ Vip Access.