Joker: apertura record al box office USA con 93,5 milioni

Joker: Joaquin Phoenix in fuga per le scale

Apertura record per Joker al box office USA: l'atipico cinecomic di Todd Phillips apre incassando 93,5 milioni da 4.374 sale, con una media per sala di 21.376 dollari. Joker segna un nuovo record per il mese di ottobre superando gli 80,2 milioni di Venom dello scorso anno e arriva a incassare la notevole cifra di 234 milioni globali. Naturalmente la corsa di Joaquin Phoenix agli Oscar per la sua incredibile performance è appena cominciata, come sottolinea la nostra recensione e videorecensione di Joker.

Joker, analisi del finale: il ghigno beffardo del clown e la rivalsa della follia

Il piccolo Yeti, pellicola d'animazione firmata da DreamWorks Animation e Pearl Studio's Abominable, è ora secondo con un incasso di 12 milioni che lo porta a un totale di 37, 8 milioni. A livello globale, il cartoon ha finora incassato 76,3 milioni, 11 dei quali in Cina.

Al terzo posto resiste Downton Abbey, film ispirato all'omonima serie tv inglese. Downton Abbey, prodotto da Focus Features, incassa altri 8 milioni per un totale di 73,6 milioni negli USA e di 135.4 milioni globali. Numeri che sono garanzia di un sequel.

Downton Abbey: grazie ad Airbnb due fan potranno prenotare l'Highclere Castle!

Hustlers: Jennifer Lopez in una scena del film

Perde un posto anche Le ragazze di Wall Street, film di Lorene Scafaria incentrato su un gruppo di spogliarelliste che mettono in piedi una truffa contro i loro clienti per superare la crisi economica risale di ben due posizioni incassando altri 6,3 milioni per un totale di 91,3 milioni. A capeggiare le sensuali stripper troviamo Jennifer Lopez in una performance che potrebbe fruttargli la prima nomination all'Oscar, almeno secondo i rumor della stampa americana.

In quinta posizione troviamo It: Capitolo 2, sequel diretto da Andres Muschietti, di cui potete leggere la nostra recensione di It: Capitolo 2, che incassa altri 5,3 milioni superando i 202,2 milioni.