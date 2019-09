Hustlers: Jennifer Lopez potrebbe conquistare la prima nomination agli Oscar

Jennifer Lopez potrebbe conquistare la prima nomination agli Oscar per il ruolo di un'esperta spogliarellista in Hustlers.

Hustlers potrebbe regalare a Jennifer Lopez la prima nomination agli Oscar. O almeno, questa è l'opinione della critica americana dopo la visione del film al Toronto Film Festival.

Hustlers: Jennifer Lopez in una scena del film

In Hustlers, diretto da Lorene Scafaria, un gruppo di spogliarelliste di New York si allea con i padroni del locale in cui si esibiscono per superare la recessione. Tra le spogliarelliste, una delle più esperte è interpretata da Jennifer Lopez.

Durante la lavorazione del film, sono trapelate le foto sexy di Jennifer Lopez sul set, ma oltre a sfoggiare un corpo da urlo, a 50 anni l'attrice potrebbe conquistare la sua prima candidatura agli Oscar in virtù di una convincente performance.

L'Academy ha una lunga storia di attrici che hanno ricevuto candidature per il ruolo di spogliarelliste o prostitute, da Janet Gaynor in Street Angel del 1928, che le ha fruttato una statuetta, a Greta Garbo in Camille (1936), passando per Anne Baxter, Donna Reed, Jo Van Fleet, Shirley MacLaine, Elizabeth Taylor e, più di recente, Jane Fonda, Jodie Foster, Julia Roberts, Mira Sorvino, Kim Basinger e Charlize Theron. I precedenti sono a favore di Jennifer Lopez che potrebbe diventare la quinta candidata di origine latina della storia a ricevere una nomination come attrice protagonista.

Più avanti scopriremo se il pronostico si rivelerà corretto. Nel frattempo ecco la reazione di Jennifer Lopez al plauso della critica: "Sono lusingata. ho lavorato duramente in così tanti film e così tanti ruoli da imparare a farlo solo perché mi piace, senza pensare ad altro. Ogni ruolo che scelgo di interpretare mi aiuta a esplorare il mio essere una donna e un'artista. Avere l'opportunità di farlo per me è un piacere, non cerco altro. Quando sento di parlare di rumors di Oscar resto stupita. Mi commuovo, penso che a qualcuno sia piaciuto ciò che faccio. Mi fa sentire come se tutto il mio lavoro sia apprezzato apprezzato."