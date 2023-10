Joker in 4K UHD, la recensione: tutto sulla nuova bellissima steelbook

La recensione di Joker in 4K UHD: da Warner è arrivata una steelbook tutta nuova per il film che ha dato l'Oscar a Joaquin Phoenix, con un video davvero stupendo.

Ha vinto il Leone d'Oro a Venezia, si è portato a casa due premi Oscar e due Golden Globe (in entrambe le occaisoni per Miglior attore protagonista a Joaquin Phoenix e Miglior colonna sonora originale a Hildur Guðnadóttir), ha fatto sfracelli al botteghino e in homevideo ha già avuto l'onore di uscire con varie edizioni di tutti i tipi, anche speciali. Ma per il suo centenario Warner Bros. Entertainment ha fatto uscire un'altra edizione di Joker, una bellissima steelbook a due dischi, uno con la versione del film in 4K UHD e una nel formato blu-ray HD.

Joker: la cover della nuova steelbook

Si tratta di una vera chicca per collezionisti, un'ulteriore occasione per i fan dell'atipico cinecomic di Todd Phillips, anche per rivedere nella smagliante veste del 4K UHD l'incredibile performance di Joaquin Phoenix nei panni di Arthur Fleck, uomo reietto e asociale che lotta per trovare un posto nel mondo, afflitto da un raro disturbo che lo porta a ridere in modo incontrollato in determinate situazioni, e che viene respinto dalla società che ne fa uno zimbello. A quel punto Arthur inizia una discesa nella follia fino a trasformarsi in Joker, un principe del crimine pronto a scatenare il caos.

Una steelbook bellissima e un video 4K che esalta l'aspetto dark del film

Joker: un primo piano di Joaquin Phoenix

In questa nuova edizione di Joker va innanzitutto ammirata la bellezza della steelbook, con un'immagine molto particolare del protagonista in copertina, mentre quando la confezione metallica si apre, con i due dischi sulla destra, l'immagine è quella di Arthur che si trucca. Sul retro lo stesso Joker che balla sulla famoa scalinata. Ma poi ovviamente c'è l'aspetto tecnico, con un video 4K davvero da applausi, capace di catturare nella sua totale essenza lo spirito del film e l'aspetto dark delle immagini.

Joker: l'esterno e l'interno della nuova steelbook

Il dettaglio è impressionante, mentre grazie all'apporto dell'HDR i colori sono brillanti e intesi e anche quelli del Joker sono più fedeli al girato. Ma è una luminosità di cui beneficiano tante scene del film, dal set di Murray Franklin al trucco del clown, dalla sequenza di inseguimento iniziale a quella in metropolitana. E anche la resa delle luci soffuse è eccellente senza accenni di banding. Ma come detto, anche il dettaglio fa un salto di qualità con il 4K: primi piani porosi, i particolari del trucco, trame di costumi e abiti, gli interni, le spettacolari panoramiche di Gotham, gli effetti speciali per rendere decadenti le ambientazioni, tutto acquista maggior incisività e profondità. E anche nelle scene scure i dettagli delle ombre emergono in modo più convincente, come non avveniva nel blu-ray.

L'audio: buono il Dolby Digital italiano, ma l'Atmos inglese è stellare

Joker: l'urlo di Joaquin Phoenix

Per quanto concerne l'audio non ci sono novità per la traccia italiana, che si ferma un semplice dolby digital 5.1, sicuramente ottimo e avvolgente, ma incapace di esprimere tutto l'enorme potenziale sonoro del film, che tra scene più movimentate e una colonna sonora dal peso importante, è decisamente notevole. In ogni caso l'ascolto in italiano è comunque avvincente: la resa dei bassi è buona soprattutto per la tambureggiante colonna sonora, l'asse posteriore preciso e ben presente con tanti effetti direzionati con grande cura, i dialoghi hanno un buon timbro mentre la dinamica forse non è al top.

Joker: Joaquin Phoenix in una scena del film

Di certo il Dolby Atmos inglese (con core True HD 7.1) apre davvero un altro mondo, a partire dalla semplice ambienza negli esterni e nelle strade di Gotham City, che diventano ricchissime di rumori in sottofondo tra traffico, auto in cammino o brusio della gente, tutti ben dislocati nello spazio. Ma soprattutto la dinamica fa qui un salto notevole, mentre i dialoghi sono più corposi e i bassi hanno un livello di potenza ed energia eccellente. Un esempio è la scena dell'aggressione in metropolitana ai danni di Arthur, già avvincente in italiano, ma qui davvero portentosa per come nello stesso momento agiscono gli effetti dell'azione, la musica opprimente e i rumori del mezzo in movimento e di quelli attorno: un mix gestito in modo esemplare.

Gli extra: mezz'ora di contributi interessanti, ma è troppo poco

Joker: Robert De Niro e Joaquin Phoenix a confronto in una scena

È rimasto uguale alle edizioni precedenti il reparto degli extra, con una mezz'ora circa di contenuti, anche interessanti, ma un film del genere avrebbe meritato molto di più. Si comincia con Becoming Joker (un minuto e mezzo), un breve inserto con Joaquin Phoenix che prova i costumi e gradatamente si trasforma nel personaggio del Joker. Ma il vero pezzo forte è Joker: Vision & Fury (22' e mezzo), nel quale attraverso gli interventi del regista Todd Phillips, dello stesso Phoenix, e poi di scenografo, compositore e altri realizzatori del film, si racconta il progetto, il processo creativo, i cambiamenti e i tocchi originali sul personaggio, la creazione un universo DC alternativo, l'utilizzo di New York City per realizzare la Gotham degli anni '80, la perdita di peso del protagonista, la musica, il montaggio e altro ancora.

Joker: un primo piano di Joaquin Phoenix nel ruolo di Joker

Si prosegue con Please welcome... Joker (3'), nel quale Todd Phillips spiega come Joaquin Phoenix ha lavorato sul set mostrando nello specifico tutti i numerosi (e molto differenti) modi in cui l'attore ha interpretato la sua entrata nello studio tv. Per chiudere Joker: A chronicle of caos (3'), una galleria fotografica in movimento sul percorso nel film del protagonista con in sottofondo la musica di Hildur Guðnadóttir.