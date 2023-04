John Wick 4 resiste all'assalto di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri al box office italiano

Testa a testa tra John Wick 4 e Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri al box office italiano. Il nuovo capitolo della saga incentrata sull'assassino di Keanu Reeves resiste all'assalto del colossal fantasy e conserva la prima posizione per la seconda settimana consecutiva, con un incasso di un milione di euro, e 136.709 presenze - dati Cinetel - che lo portano a 3,7 milioni di euro complessivi. Come anticipa la nostra recensione di John Wick 4, un malconcio John Wick unisce le forze con Bowery King (Laurence Fishburne) per affrontare la Gran Tavola, un consiglio di dodici signori del crimine che governano le organizzazioni criminali più potenti della malavita. Con la taglia sulla sua testa in costante aumento, Wick porta la sua lotta contro la Gran Tavola alla ricerca dei membri più potenti della malavita, da New York a Parigi, da Osaka a Berlino.

John Wick 4, analisi del finale: perché è una conclusione perfetta

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, Chris Pine, Justice Smith in una scena del film

Debutto da 998.000 raccolte in 389 sale, e 133.154 presenze, per il divertente Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, interpretato da un cast all star capitanato da Chris Pine, Michelle Rodriguez e Hugh Grant. Il film ispirato al più celebre gioco di ruolo di tutti i tempi, che ha già raggiuto i 71,5 milioni globali, secondo Deadline, si avvia a diventare un grande successo di pubblico. Come rivela la recensione di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, nel film un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri intraprendono un'epica rapina per recuperare una reliquia perduta, ma le cose vanno pericolosamente male quando si imbattono nelle persone sbagliate.

Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri visto da chi non conosce (assolutamente) nulla di D&D

In terza posizione troviamo il debutto del nuovo film di Gabriele Salvatores, Il ritorno di Casanova, interpretato da Toni Servillo e Fabrizio Bentivoglio, Il film apre con 351.000 euro di incasso da 440 sale e un totale di 52.763 presenze. Liberamente tratto dal romanzo di Arthur Schnitzler, e scritto da Umberto Contarello, Sara Mosetti e Gabriele Salvatores, Il ritorno di Casanova narra la storia di un affermato regista italiano che, restio ad accettare lo scorrere del tempo, decide di raccontare il Casanova nel suo ultimo film. Durante le riprese si accorgerà di essere molto simile al personaggio che mette in scena, anche più di quanto potesse immaginare. Qui la nostra recensione de Il ritorno di Casanova.

Il ritorno di Casanova, Gabriele Salvatores: "La gioventù è rock'n'roll!"

Altro debutto al quarto posto per Quando, il nuovo film di Walter Veltroni con Neri Marcorè e Valeria Solarino. Come anticipa la nostra recensione di Quando, la giovane vita di Giovanni va in pausa nell'estate del 1984 a San Giovanni, durante il dolore collettivo per la morte di Enrico Berlinguer, per colpa dell'asta di una bandiera finita tragicamente sulla sua testa. Dopo 31 anni si risveglia dal coma, ed è come una nuova rinascita, da adulto. Il film apre con 256.000 di incasso da 250 sale.

Quando, Neri Marcorè e Valeria Solarino: "Il vero bisogno è collettivo e mai individuale"

L'ultima notte di Amore, diretto da Andrea Di Stefano e interpretato da Pierfrancesco Favino, Linda Caridi, Antonio Gerardi e Francesco Di Leva, scende al quinto posto. Il poliziesco italiano acclamato dalla critica incassa altri 234.000 euro sfiorando i 2,9 milioni di euro. Come svela la recensione di L'ultima notte di Amore, nel film si narrano le vicende di un tenente di polizia il quale, la notte prima del suo pensionamento, viene chiamato per indagare sulla scena del crimine in cui il suo migliore amico è stato ucciso: "Di Franco Amore si dice che è Amore di nome e di fatto. Di sé stesso lui racconta che per tutta la vita ha sempre cercato di essere una persona onesta, un poliziotto che in 35 anni di onorata carriera non ha mai sparato a un uomo."