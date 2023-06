Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri in 4K UHD, la recensione: ecco perché è già in vetta alle classifiche

Era una facile previsione, e puntualmente si è avverata. Dopo pochi giorni dalla sua uscita sul mercato homevideo, Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri è già schizzato in vetta alle classifiche di vendite. Del resto già ai tempi dell'approdo nelle sale c'era grande attesa per il film tratto dal mitico gioco di ruolo fantasy, diretto da John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Un'attesa ripagata visto che lo scatenatissimo movie tra ironia e azione è riuscito a incarnare lo spirito del gioco ed è piaciuto parecchio, grazie anche a un cast azzeccato capitanato da Chris Pine, Hugh Grant e Michelle Rodriguez.

Un'avventura esilarante e spettacolare che merita di essere scoperta e rivissuta in homevideo, soprattutto se capace di assicurare la massima qualità tecnica. Cosa che il prodotto targato Paramount Home Entertainment e Plaion Pictures riesce benissimo a soddisfare, soprattutto nelle sue edizioni più ricche. Noi abbiamo potuto ammirare una delle più prestigiose, ovvero la confezione steelbok che all'interno della bellissima confezione metallica contiene due dischi, il primo con il film nella versione 4K UHD e il secondo in quella blu-ray HD, entrambi ricchi di extra. Un'edizione che andiamo ad analizzare in questa recensione, dalla quale capiremo che i tanti fans del gioco saranno soddisfatti del prodotto, come del resto già testimoniano le classifiche di vendita.

Un video che riflette lo spirito del gioco ed esalta azione e ambientazioni

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri: la cover della steelbook

Rendere giustizia all'impatto visivo di un film basato su un gioco di ruolo fantasy, pieno zeppo di effetti speciali e dall'azione mirabolante come Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, non era facile. Il luminoso e lussureggiante regno di Forge, il potere di Szass Tam con tutta la nebbia rossa a stagliarsi sul nero della notte, le tombe degli eroi caduti o il fuoco nella città sotterranea, sono solo alcuni dei momenti nei quali solamente un video di alta qualità può reggere il passo e fare la sua bella figura. Ebbene possiamo dire che il video 4K UHD dell'edizione Plaion ci riesce pienamente, migliorando ulteriormente la già buona qualità del blu-ray.

Siamo di fronte infatti a un quadro compatto, nitido e sempre ben dettagliato su ogni elemento del piano. Qualche levigatura o piattezza in scene scure ed elaborate è fisiologica, ma le immagini conservano una buona profondità, che non va a cozzare con la notevole CGI presente, che peraltro non è sempre al top e soffre di qualche calo, impietosamente rivelato proprio dall'altissima qualità del 4K. Ma si viaggia sempre su regimi spettacolari, anche le trasformazioni della mutaforme Doric scorrono via fluide.

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, Sophia Lillis in una scena del film

Ma quello che colpisce maggiormente è che grazie al Dolby Vision possiamo godere di una tonalità dell'immagine forse un pelo più scura rispetto al blu-ray, ma con colori decisamente più vividi, brillanti e intensi che rendono il croma uno splendore pur nell'oscurità della vicenda: basta ammirare i verdi della vegetazione, i capelli rossi della stessa Doric o ancora le già citate ambientazioni complesse. Per il resto gli incarnati restano naturali e i neri molto profondi. Anche sul piano del puro dettaglio, come detto, c'è un netto miglioramento rispetto al blu-ray: sia chiaro che anche in HD l'immagine non risulta certo morbida, ma in 4K acquisisce ulteriore consistenza e struttura dando maggior precisione a volti, abiti e ambientazioni.

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, la recensione: ironia, avventura e la forza dei protagonisti

Audio italiano buono, ma l'originale in Dolby Atmos ha una marcia in più

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, Chris Pine in un primo piano

Per quanto riguarda l'audio, purtroppo la traccia italiana si ferma a un normale Dolby Digital 5.1. Sia chiaro che l'ascolto nella nostra lingua è comunque spettacolare, l'asse posteriore lavora in maniera egregia tra effetti panning e interventi decisi, mentre il sub fa la sua parte e anche se non sempre in maniera muscolare, i bassi si fanno sentire. Dalla fuga iniziale alla potenza dei maghi rossi fino alla battaglia finale con Sofina, si avverte che oggetti e corpi viaggiano da un diffusore all'altro con buona precisione. E i dialoghi puliti e la colonna sonora avvolgente fanno il resto.

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, una scena

Ma Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri è un film talmente ricco sul piano sonoro che è davvero un peccato non poter sfruttare al massimo il travolgente impatto di alcune scene. E qui viene in aiuto il Dolby Atmos inglese, anch'esso forse non al supertop della gamma, ma sicuramente più ricco di energia, potenza e spazialità. La separazione dei canali è chirurgica, il senso di immersione buono, lo sfruttamento dell'altezza è significativo in varie sequenze, ma forse anche per la traccia originale non c'è quella intensità travolgente che abbiamo sentito in altre occasioni. Ma si tratta di sfumature, anche in questo caso basta godersi il film e, dopo gli occhi, anche gli orecchi saranno rapiti da quanto scorre sullo schermo ed esce dai diffusori.

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, come potrebbe ampliarsi la saga?

Gli extra: un'ora e un quarto fra dietro le quinte, retroscena e scene eliminate

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, Hugh Grant in una scena del film

Molto buono anche il reparto dedicato ai contenuti speciali. Troviamo circa 75 minuti di extra, che fra l'altro sono presenti anche sul disco 4K, oltre che su quello blu-ray (ma qui non tutti, come vedremo). Anche se in fascetta i titoli dei contributi sono riportati in italiano, all'interno dei menu sono in inglese e così ve li riportiamo. Si parte con From Dice to Dragons: Honoring the Lore (11') con cast e troupe che parlano del fascino del celebre gioco di ruolo e di come si è deciso di portarlo sul grande schermo, salvaguardandone lo spirito ma giocando molto anche sull'ironia. Troviamo poi Rogues' Gallery: The Heroes of Dungeons & Dragons (11' e mezzo) che offre una panoramica con il cast su tutti gli eroi del film con approfondimenti sui singoli personaggi e dettagli sulle rispettive caratteristiche.

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, Chris Pine, Justice Smith in una scena del film

Si prosegue con Fantastic Foes (7') dedicato ai cattivi del film e con The Bestiary (9' e mezzo) sulle creature che appaiono nella vicenda e gli effetti speciali e i trucchi utilizzati per realizzarle. A seguire Forging the Forgotten Realms (8') su design della produzione, scenografie e location, e poi Broadswords, Battleaxes & Badass Brawls (9') dedicato alla realizzazione delle scene di azione e di combattimento più acrobatiche. Per chiudere Gag Reel (7') con momenti divertenti e sbagli durante le riprese, e sei scene eliminate ed estese per un totale di 10 minuti e mezzo. Attenzione che i contributi Fantastic Foes, The Bestiary e Forging the Forgotten Realms si trovano solo sul disco 4K UHD e non sul blu-ray.