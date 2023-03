John Wick 4: debutto record al box office USA con 73,5 milioni, miglior apertura per un film R rated dal 2020

La saga di John Wick segna l'ennesimo successo al box office USA. Con un debutto da 73,5 milioni raccolti in 3.855 sale, e una media per sala di 19.072 dollari, John Wick 4 irrompe in testa alla classifica dei migliori incassi segnano un'apertura record per il franchise e diventando la miglior apertura per un film vietato ai minori di 17 anni fin dal 2020. In aggiunta all'exploit domestico, John Wick può aggiungere 64 milioni di incassi raccolti sui mercati esteri che portano l'action movie a 137,5 milioni complessivi. Come anticipa la nostra recensione di John Wick 4, un malconcio John Wick unisce le forze con Bowery King (Laurence Fishburne) per affrontare la Gran Tavola, un consiglio di dodici signori del crimine che governano le organizzazioni criminali più potenti della malavita. Con la taglia sulla sua testa in costante aumento, Wick porta la sua lotta contro la Gran Tavola alla ricerca dei membri più potenti della malavita, da New York a Parigi, da Osaka a Berlino.

Creed III, diretto e interpretato da Michael B. Jordan, risale di una posizione ed è ora secondo con un incasso di 14,4 milioni che porta il film sulla boxe a un totale di oltre 140 milioni in un mese. Come rivela la recensione di Creed 3, Adonis Creed torna al centro dell'attenzione. Stavolta sarà costretto ad affrontare sul ring una minaccia che proviene dal suo passato.

Crollano gli incassi di Shazam! Furia degli Deiche precipita in terza posizione con un incasso di soli 9,7 milioni che lo portano a 46,3 milioni complessivi. Con Helen Mirren, Lucy Liu, Rachel Zegler, Adam Brody e Zachary Levi nel ruolo del protagonista, Shazam! Furia degli Dei prosegue le avventure del giovane Billy Batson e dei suoi fratelli adottivi che si trasformano in supereroi pronunciando la parola magica Shazam! A livello globale, il sequel ha incassato altri 35 milioni, portando il suo totale a 65,5 milioni, ma la strada per recuperare i 125 milioni di budget è lunga e tortuosa. Qui la nostra recensione di Shazam! Furia degli Dei.

Scream VI, perde due posizioni ed è ora quarto. Dopo l'exploit del debutto, altri 8,4 milioni portano l'horror seriale a sfiorare i 90 milioni. Il tutto a fronte di un budget di 35 milioni. Come svela la recensione di Scream 6, il nuovo capitolo resta fedele all'originale pur spostando l'ambientazione dall'infausta cittadina di Woodsboro a New York.

Scivola al quinto posto la misteriosa pellicola fantascientifica interpretata da Adam Driver, 65: Fuga Dalla Terra. Il film incassa altri 3,2 milioni, arrivando a 27,8 milioni in tre settimane. Visto che il budget si aggira sui 45 milioni, ha ancora molta strada da fare per recuperare il suo costo.