Ballerina: le scene d'azione dello spin-off saranno diverse da John Wick. Ecco come

Ballerina è l'action movie spinoff di John Wick che vede Ana de Armas come protagonista. Nonostante le pellicole siano ambientate nello stesso mondo del personaggio interpretato da Keanu Reeves, le scene di azioni saranno molto diverse. Lo ha rivelato Stephen Dunlevy, coordinatore degli stunt, durante un'intervista a Screen Rant.

Anche Ballerina, come tutti i film del franchise di John Wick, è incentrato su regolamento di conti. La protagonista è una ballerina trasformatasi in un'assassina per vendicare il massacro della sua famiglia. Il film si colloca tra John Wick 3: Parabellum e John Wick 4, uscito il 23 marzo nelle sale.

Protagonista della pellicola è Ana de Armas, già vista nell'action No Time to Die, della saga James Bond. Il suo personaggio ha frequentato la stessa accademia di John, ma ci saranno alcune differenze, come ha rivelato Stephen Dunlevy.

Il coordinatore degli stunt ha descritto John Wick come un "Vecchio brizzolato veterano del combattimento che ha uno stile più raffinato perché ha visto e fatto tutto. La sua sopravvivenza dipende dalle basi del suo addestramento".

Ballerina, Ana de Armas: "Lo spinoff di John Wick sarà il mio ultimo film d'azione"

Ana de Armas in Ballerina, vestirà i panni di un'assassina più giovane. "Lei è alle prime armi, farà degli errori e imparerà. La sua capacità di adattarsi all'ambiente circostante e utilizzare armi comuni e oggetti di uso quotidiano sarà sorprendente", ha assicurato Stephen Dunlevy. Candidata al premio Oscar per Blonde, l'attrice ha raccontato al Tonight Show con Jimmy Fallon, quanto sia stato duro girare Ballerina

Nel corso del film "Si vedrà il suo processo di apprendimento e adattamento all'ambiente circostante, così come l'origine del suo addestramento", ha assicurato lo stunt. "Ana si adatterà e sopravviverà, così come ha fatto John Wick grazie a quello che ha imparato in accademia". In Ballerina, attraverso gli occhi del personaggio dell'attrice cubana, conosceremo qualcosa anche sulle origini di John Wick e del suo addestramento nell'accademia.