John Wick, Keanu Reeves farà ritorno nello spinoff su Caine? Il regista fa chiarezza

Il veterano regista della saga di John Wick, Chad Stahelski è tornato a parlare del protagonista, interpretato da Keanu Reeves e dal suo possibile ritorno nello spin-off dedicato a Caine.

Quest'ultimo è stato introdotto nella scena finale di John Wick 4 ed è stato costretto dal suo boss Vincent Bisset de Gramont, ad eliminare proprio Wick. Entro fine anno, lo spin-off su Caine entrerà in produzione. Keanu Reeves sarà nel cast?

Chad Stahelski sull'ipotetica presenza di John Wick nel film su Caine

Intervistato da The Hollywood Reporter, il regista ha confermato che John Wick non farà parte del film. Il motivo è dettato anche dal fatto che lo spin-off su Caine, essendo un omaggio ai film di kung fu, si concentra sul personaggio di Donnie Yen.

Donnie Yen in una scena di John Wick 4

Alla base c'è il desiderio di rimanere fedeli al sottogenere:"Lo spinoff con Donnie Yen non include il personaggio di John Wick. C'è Donnie Yen ed è un'ode ai film di kung fu. Se John Wick 1 era su Charles Bronson e Lee Marvin, questo parla di Chow Yun-fat, John Woo e Wong Kar-wai. Quindi credo che sarà più semplice da far arrivare al pubblico, perché rientra in un sottogenere che amiamo"

Tutti i dettagli sullo spin-off su Caine

Nel frattempo, è già stato confermato che Rina Sawayama tornerà nei panni di Akira nello spin-off, dopo quanto accaduto nel quarto capitolo in cui Caine ha ucciso il padre del personaggio di Sawayama.

Keanu Reeves in una scena di John Wick 4

Lo stile di combattimento nello spin-off su Caine sarà molto differente rispetto a quello mostrato nei vari film di John Wick e il film si concentrerà proprio sul conflitto tra Caine e Akira, desiderosa di vendetta dopo l'uccisione del padre in John Wick 4.