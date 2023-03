Shazam! Furia degli Dei: il ritardo di The Flash ha creato uno spoiler nel film

David F. Sandberg, il regista di Shazam! Furia degli Dei, ha rivelato che l'uscita posticipata di The Flash influirà negativamente su un dettaglio presente nel film. A quanto pare una spiegazione all'interno della storia dovrebbe essere presente nell'altra pellicola, che adesso uscirà dopo Shazam e non più prima.

Shazam! Furia degli Dei: una scena del film

Durante una recente intervista con Gizmodo, il regista di Shazam! Furia degli Dei (che al momento sta raccogliendo discrete reazioni prima dell'uscita italiana) ha svelato che il ritardo nella distribuzione nelle sale di The Flash rovinerà una connessione fra le due pellicole. Nel nuovo film i protagonisti di Shazam indossano infatti dei costumi diversi da quelli che gli abbiamo visto in precedenza, e sembra che la spiegazione canonica del cambiamento di stile potrebbe rintracciarsi proprio in The Flash.

Shazam! Furia degli Dei: ecco quante sono le scene post-credits

Queste sono state le sue parole (tramite The Direct): "All'inizio dovevamo uscire dopo The Flash e quel film giocherà con il multiverso e le linee temporali e cose del genere", ha detto, rivelando che tutto si lega all'universo in cui si trovano i personaggi, cambiato dopo e durante gli eventi di The Flash.

Vi ricordiamo che Shazam! Furia degli Dei è atteso nei cinema dal 16 marzo, mentre The Flash dal 23 giugno.