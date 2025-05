John Wick 5 sarà una "storia nuova, non una continuazione della Gran Tavola"

John Wick 5 spiazzerà i fan con un plot completamente diverso dai primi quattro capitoli del franchise. A garantirlo è il regista Chad Stahelski, il quale ha spiegato che la storia della Gran Tavola ha raggiunto la sua naturale conclusione.

"La saga di John Wick era praticamente conclusa", ha detto Stahelski durante un'intervista con Empire. "Quindi l'unico modo per fare un quinto film è avere una nuova storia che coinvolga John Wick. Non è una continuazione della Gran Tavola. John ha affrontato e superato il suo dolore. Sarà davvero diverso, tutti vedranno il trailer e diranno: 'Cavolo... devo vederlo!'"

Keanu Reeves con la pistola in mano nella notte

Il franchise si espande

Fortunatamente per i fan, sono in arrivo nuovi capitoli del John Wick franchise per tenerli occupati fino al quinto film, tra cui Ballerina, spinoff al femminile con Ana de Armas, la serie TV Under The High Table e un film animato prequel sulla fine della carriera di JohN Wick come assassino a tempo pieno. Chad Stahelski ha aggiunto che la serie High Table e il progetto animato avranno un ruolo importante nell'impostazione della storia di John Wick 5.

John Wick in auto

"La serie TV su John Wick e il film d'animazione sono priorità assolute", ha detto Stahelski. "La nostra idea è di provare nuove cose, esplorare alcuni filoni e usare queste due proprietà per catapultarci nelle idee per John 5.

Il prossimo progetto dell'universo di Wick ad arrivare al cinema sarà Ballerina, in arrivo nei cinema italiani il 12 giugno. Ambientato dopo gli eventi di John Wick 3: Parabellum, il film segue de Ana Armas nei panni di un'assassina addestrata secondo le tradizioni dell'organizzazione Ruska Roma che decide di vendicarsi dopo l'omicidio dei genitori.