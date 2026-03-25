John Wick, il franchise si rimette in moto con le riprese del nuovo spin-off

La saga di John Wick proseguirà molto presto, nonostante la battuta d'arresto dell'ultimo film, Ballerina, che non aveva brillato al box-office, nonostante il ritorno nel cast di Keanu Reeves.

Secondo quanto riportato da Deadline, il nuovo spin-off di John Wick della Lionsgate, il progetto senza titolo su Caine che vedrà Donnie Yen sia alla regia che nei panni dell'assassino cieco, entrerà in produzione il mese prossimo.

John Wick 4: Donnie Yen in una scena del film

Cosa racconterà lo spin-off su Caine?

Il progetto, annunciato alla CinemaCon lo scorso anno, seguirà la storia di Caine negli eventi successivi a John Wick 4 del 2023; il killer liberato dai suoi obblighi nei confronti della Gran Tavola. Al momento, tuttavia, la storia che il film dovrebbe raccontare è ancora top secret.

La sceneggiatura è stata scritta da Mattson Tomlin, i cui lavori più recenti includono il prossimo The Batman Part II di Matt Reeves e l'adattamento del fumetto BRZRKR creato da Keanu Reeves. Michael McGrale ha contribuito alla stesura della storia.

Nel cast, oltre a Yen, tornerà anche un'altra beniamina dei fan di John Wick, ovvero Rina Sawayama, che si calerà ancora nei panni di Akira.

Ip Man: Donnie Yen in una scena

Il successo di Donnie Yen, dalla Cina all'occidente

Originario di Guangzhou, in Cina, e cresciuto a Boston, Yen è noto per film d'azione come Ip Man, Flash Point e Hero. La coreografia delle scene d'azione che ha portato in quei film troverà spazio anche in Caine.

Tra i film da lui diretti ci sono Legend of the Wolf, Ballistic Kiss, Shanghai Affairs, Protégé de la Rose Noire, Sakra del 2023 e The Prosecutor del 2024 (che ha ottenuto il 94% di gradimento della critica su Rotten Tomatoes).

Yen ha fatto il suo ingresso nel mercato nazionale con blockbuster globali tra cui Rogue One: A Star Wars Story, che ha incassato oltre 1 miliardo di dollari, xXx: Il ritorno di Xander Cage, il film Disney Mulan e il già citato John Wick 4, che è stato il titolo di maggior incasso della saga con oltre 447 milioni di dollari.

John Wick Chapter 4: Keanu Reeves in un'immagine del film

John Wick 5 si farà mai?

Nelle settimane immediatamente successive all'uscita del quarto capitolo, che sembrava aver messo la parola fine alla storia del killer professionista, il presidente di Lionsgate Joe Drake aveva aperto alla possibilità di un nuovo film. In seguito a quelle parole, anche il regista Chad Stahelski e la star Keanu Reeves si sono detti disponibili a tornare a patto che la sceneggiatura sia solida e soprattutto il fisico di Reeves ancora in grado di sostenere questo tipo di sfide.