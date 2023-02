Creed 3, Michael B. Jordan ritrova la giornalista che lo bullizzava a scuola: "Io ero quello noioso, giusto?"

A volte ritornano. Durante la premiere di Creed 3, Michael B. Jordan si è trovato faccia a faccia con una dei suoi bulli del liceo. La conduttrice del programma radiofonico "The Morning Hustle" Lore'l ha rivelato in un recente episodio del suo podcast "Undressing Room" che ha frequentato il liceo con Jordan ed è stata una dei tanti studenti che hanno preso in giro l'allora aspirante attore per via de suo nome.

Creed 3: Michael B. Jordan sul set del film

"Sapete cosa c'è di così folle? Sono andata a scuola con Michael B. Jordan a un certo punto della vita", ha detto Lore'l nel podcast (tramite NME). "E a essere onesti, lo prendevamo in giro tutto il dannato tempo perché si chiamava Michael Jordan".

Jordan e Lore'l si sono incontrati di persona alla premiere di Creed III. "Torniamo indietro nel tempo, fino alla Chad Science [Academy] a Newark", ha detto la giornalista all'attore.

"Oh sì, ero il ragazzo noioso, giusto?" Jordan ha risposto scherzosamente.

"No, non mi hai sentito dire questo! Ti prendevamo in giro per il nome", ha ribattuto Lore'l, che poi ha ammesso: "Oggi non sei più noioso".

Qui sotto il video del loro incontro:

Le prime reazioni della critica a Creed III sono molto positive. Il film non solo segna il ritorno per la terza volta di Jordan nel ruolo del campione di boxe Adonis Creed, ma rappresenta anche il debutto alla regia dell'attore. Il sequel, che contrappone il personaggio di Jordan a Jonathan Majors, ha ottenuto il plauso della critica.

Il critico cinematografico di Variety Owen Gleiberman ha definito il film un "sequel solido come una roccia".

L'uscita di Creed III nei cinema italiani è fissata per il 2 marzo.