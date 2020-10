Jared Leto infrange un record con il ritorno nel ruolo di Joker nello Snyder Cut

Il ritorno del Joker di Jared Leto in Zack Snyder's Justice League segna un nuovo record nell'universo dei film live-action DC: Jared Leto diventerà il primo attore a interpretare il Joker in due film separati.

Finora il personaggio di Joker è stato interpretato nei film live-action da cinque diversi attori, ultimo dei quali Joaquin Phoenix in Joker, ma solo un attore ha interpretato il ruolo del Joker più di una volta e questo è accaduto solo nel mondo dell'animazione. Si tratta di Mark Hamill che ha dato via al villain per quattro volte a partire da Batman: Mask Of The Phantasm del 1993, doppiando il Joker anche in alcuni show animati.

Adesso questa regola è destinata a essere infranta dalla scelta di Zack Snyder di riportare indietro il Joker di Jared Leto inserendolo nella sua Zack Snyder's Justice League, presumibilmente nella sequenza dell'Incubo.

Anche Ben Affleck si avvia a infrangere un altro record, visto che il suo ritorno nei panni di Batman in The Flash lo farà diventare l'attore che ha interpretato Batman più di chiunque altro.

Dopo il flop di Suicide Squad, per Jared Leto questa potrebbe essere l'opportunità per dare giustizia alla sua interpretazione del Principe dei Clown bistrattata e in gran parte tagliata nella precedente pellicola. Il regista di Suicide Squad, David Ayer, ha celebrato la chiamata del suo attore da parte di Zack Snyder, pubblicando su Instagram una foto inedita del Joker, intanto a guardare in camera, con indosso la camicia di forza, prima delle riprese della scena con Margot Robbie nel manicomio di Arkam.