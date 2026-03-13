Zack Snyder risponde a James Gunn pubblicando una nuova foto dal suo Justice League

Giusto qualche giorno dopo il lancio del trailer di Lanterns, il regista ha voluto pubblicare un omaggio all'attore che aveva scelto per interpretare John Stewart nel suo universo ormai defunto

Zack Snyder continua nella sua pubblicazione di immagini tratte dal dietro le quinte dei suoi film realizzati per Warner e il vecchio DC Extended Universe, specialmente il suo Justice League, non senza qualche frecciatina alla nuova direzione intrapresa da James Gunn.

Il Green Lantern di Zack Snyder che non vedremo mai

Nella settimana in cui i DC Studios hanno pubblicato il primo trailer di Lanterns, infatti, Snyder ha voluto postare un'immagine dal set di Justice League in cui lo vediamo insieme a Wayne T. Carr, che nel film ha interpretato brevemente la Lanterna Verde John Stewart.

Il regista ha allegato alla foto questa dichiarazione: "@waynetcarr nei panni di John Stewart. Un eroe che avevamo intenzione di inserire nella storia della Justice League. Alcuni percorsi rimangono invisibili... ma il bagliore verde è ancora là fuori".

Il regista potrebbe tornare a dirigere un film della DC?

Potremmo vedere Snyder tornare dietro la macchina da presa per un altro film basato sui fumetti DC Comics? Snyder e James Gunn sono in contatto da quando è stata annunciata la notizia del rilancio del DCEU come DCU, ma le possibilità che il primo torni all'ovile sembrano piuttosto scarse. Tuttavia, il fatto che Gunn e il co-CEO della DC Studios Peter Safran continueranno a sviluppare progetti Elseworlds significa che non possiamo escludere completamente nulla.

"Sono una persona piuttosto aperta. Credo davvero che, se i personaggi vengono trattati con rispetto e in modo mitologicamente corretto, allora ci sto", ha detto Snyder quando gli è stato chiesto del rilancio della DCU lo scorso anno.

Cosa mostra il trailer di Lanterns, la serie DCU

Il filmato si apre con Hal che salta da una macchina in corsa, mentre John deve sfruttare il suo istinto e i propri poteri per salvarsi, situazione che causa un po' di tensione tra i due protagonisti. Le immagini anticipano poi qualche dettaglio del caso di omicidio, avvenuto in Nebraska, su cui stanno indagando le due Lanterne, scontrandosi anche con la polizia locale.

Tra i vari elementi tratti dai fumetti della DC, inoltre, si possono vedere il costume di Lanterna Verde, l'anello e un riferimento a Ch'p mentre si parla di alieni. La serie arriverà in streaming su HBO Max nell'estate 2026.