The Batman: Zack Snyder rivela la sua reazione al trailer

Zack Snyder ha condiviso in una nuova intervista la sua reazione dopo la visione del primo trailer di The Batman, con star Robert Pattinson.

Il primo trailer di The Batman è stato condiviso online pochi giorni fa e Zack Snyder ha ora rivelato la sua reazione alle prime sequenze del progetto realizzato da Matt Reeves.

Il regista, attualmente impegnato nella realizzazione del suo montaggio di il video promozionale del progetto tratto dai fumetti della DC.

Zack Snyder conosce molto bene il mondo di Gotham City e, mentre era ospite del podcast Reel in Motion, ha confermato di aver visto le prime sequenze di The Batman mostrate durante il DC FanDome sottolineando: "Non so quale sarà il rating".

Il regista ha proseguito: "Ho pensato 'che...'. Ho mandato un messaggio a Matt Reeves al termine della visione e ho scritto 'Che cavolo! È fantastico". L'ho amato. Ho pensato che fosse incredibile. Ho pensato che stesse andando nella giusta direzione e ho apprezzato tutto".

Zack Snyder ha quindi concluso: "Si tratta del film che voglio vedere, quindi lo approvo. Sì, per favore, fate film così".

The Batman, Robert Pattinson è Bruce Wayne in una delle prime immagini del film

Il film diretto da Matt Reeves proporrà una versione inedita sul grande schermo del personaggio dei fumetti che, nella versione affidata a Robert Pattinson, starà iniziando la sua attività come vigilante cercando di affrontare le proprie paure e diventare Batman, seguendo come si è evoluto nell'eroe che tutti conosciamo.

Il film, che verrà distribuito nelle sale nel mese di ottobre 2021, inoltre, verranno mostrati famosi villain come Catwoman (Zoe Kravitz), il Pinguino (Colin Farrell) e l'Enigmista (Paul Dano).