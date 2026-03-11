Zack Snyder rompe il silenzio su Justice League: un post criptico ha anticipato il sequel?

Il regista ha condiviso un criptico post su Instagram in vista del quinto anniversario della Snyder Cut, ma i fan sperano che sia in arrivo un annuncio.

Sono passati quasi 5 anni da quando Warner Bros. ha distribuito Justice League di Zack Snyder su pressione dei numerosi fan di Snyder e delle star che hanno partecipato al progetto. Probabilmente a questo punto lo Snyderverse è cosa archiviata, ma c'è chi ancora spera in un sequel e un post criptico pubblicato dal regista su Instagram avrebbe alimentato le speranze in tal senso.

Zack Snyder's Justice League: Ray Fisher, Gal Gadot, Ezra Miller e Ben Affleck in una scena

Che cosa si legge nel post pubblicato da Zack Snyder su Instagram

Nelle ultime ore Snyder ha condiviso su Instagram una foto del set del Maniero Wayne tratto dalla Snyder Cut accompagnato dalla scritta:

"Tra otto giorni festeggeremo il quinto anniversario della Justice League di Zack Snyder".

Segue uno stralcio del dialogo del film tra Wonder Woman e Bruce Wayne, concluso da una criptica sentenza di Snyder:

"Diana: 'Hai detto che l'era degli eroi non sarebbe mai più tornata'. Bruce: 'Tornerà. Deve tornare'. Cinque anni dopo... e l'era degli eroi sembra ancora molto reale".

Il regista ha dunque anticipato un annuncio per l'anniversario nel post? Molti fan ne sono convinti, ed è difficile scrollarsi di dosso la sensazione che Snyder stia alludendo a qualcosa. In molti sperano che si tratti dell'agognato sequel di Justice League.

Ci sono piani per Justice League?

Quando Zack Snyder ha abbandonato la lavorazione di Justice League a seguito della morte di una dei figli, la Warner Bros. si rivolse a Joss Whedon per modificare e ultimare il progetto, che si rivelò un flop e rovinò la carriera di Whedon per via delle accuse di comportamento tossico mosse da vari membri del cast.

Dopo anni di martellamento da parte dei fan sulla scia dell'hashtag #ReleaseTheSnyderCut, Warner Bros. ha ceduto e nel 2021 ha diffuso in streaming su HBO Max lo Snyder Cut. Questo non ha portato ai sequel che né il regista né i suoi fan speravano, ma è stato un passo in avanti per i fan dello SnyderVerse.

Durante una recente intervista nel podcast Happy Sad Confused, Snyder ha rivelato che il titolo Batman v Superman: Dawn of Justice (confezionato per introdurre Justice League) gli è stato imposto dai dirigenti dello studio.

"Lo studio era molto entusiasta di Dawn of Justice. Era importante, nel titolo", ha confessato. "Mentre, per me, era come se non ne avessi davvero bisogno. Ma è stata una conversazione che abbiamo dovuto affrontare per anticipare Justice League. Per me la Trinità era davvero iconica. L'unica cosa che la DC ha e che la Marvel, o qualsiasi altro fumetto, non ha, sono Batman, Superman e Wonder Woman. Non devi spiegare alla gente chi sono, capisci? Sono solo proprietà intellettuali enormi. Non devi dire altro."