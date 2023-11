James Bond: nuovi rumor in arrivo, Jacob Elordi sarà il nuovo 007?

Jacob Elordi ha commentato per la prima volta i rumor che lo vedrebbero vestire i panni di James Bond nel prossimo film del franchise. Durante un'intervista ad Extra in occasione dell'uscita del prossimo film Saltburn, Elordi ha rivelato la sua opinione circa la possibilità di ereditare il ruolo di 007 da Daniel Craig, Sean Connery e altre leggende del grande schermo.

Quando l'intervistatore ha chiesto all'attore conferma sulla veridicità del rumor, Elordi ha risposto: "Bond? James Bond? È questo che dicono? Oh mio Dio, wow. Sarebbe bellissimo. Adoro che la gente voglia vedermi in questi film, mi rende davvero felice".

Il prossimo James Bond

Dopo No Time to Die del 2021, Daniel Craig - che ha recitato in cinque capitoli della saga - si è dimesso dal ruolo di iconica spia internazionale. Nel mese di ottobre, la produttrice di Bond Barbara Broccoli ha indicato che i fan potrebbero dover aspettare ancora un po' prima che venga annunciato un nuovo Bond. La casting director del franchise ha però condiviso i criteri specifici necessari per interpretare il ruolo del prossimo 007. Nel frattempo altri rumor avrebbero indicato Idris Elba, Aaron Taylor-Johnson e Rege-Jean Page come potenziali sostituti.

Gli altri progetti di Elordi

Dopo il lancio al successo dovuto al teen drama Euphoria della HBO, in cui ha interpretato il problematico Nate Jacobs, la carriera di Elordi ha lentamente preso il decollo. L'attore australiano ha vestito i panni del re del rock Elvis Presley in Priscilla, l'ultimo film diretto da Sofia Coppola. Elordi è inoltre protagonista di Saltburn, la nuova pellicola diretta da Emerald Fennell, sbarcata nelle sale americane il 22 novembre. Elordi sarà anche la star di Oh, Canada di Paul Schrader (qui potete sbriciare il look del suo personaggio).

Recentemente Elordi ha rivelato di aver rifiutato l'invito di James Gunn a partecipare ai provini per il ruolo di Superman nel suo prossimo Superman: Legacy. L'attore di The Kissing Kissing Booth è stato recentemente indicato dalla regista di Twilight, Catherine Hardwicke, come candidato ideale per la parte del vampiro Edward Cullen in un eventuale reboot. "Probabilmente sarebbe l'Edward di oggi. Sarebbe perfetto", ha detto la regista durante il podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz.