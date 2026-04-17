Pedro Almodovar critica i film di Jacob Elordi: "Ma è un attore serio o un sex symbol?"

Pedro Almodóvar riflette sul successo di Jacob Elordi, interrogandosi sul valore reale della sua carriera tra immagine e talento. Il regista spagnolo critica alcuni progetti recenti e chiede ruoli più complessi per testarne davvero le capacità.

Il dubbio di Almodóvar: fascino mediatico o solidità attoriale?

Durante un intervento nel podcast La Pija y la Quinqui, Almodóvar ha affrontato senza filtri il tema della crescente popolarità di Elordi, riconoscendone il peso mediatico ma lasciando spazio a una riflessione più profonda. "Ora posso vedere che la fama di Jacob Elordi è davvero reale", ha dichiarato, per poi aggiungere una considerazione che suona come una provocazione più che una critica: "Mi chiedevo ancora se fosse un sex symbol o un attore rispettato."

Jacob Elordi sul set

Una distinzione che, nel panorama contemporaneo, assume un valore sempre più sfumato. Jacob Elordi incarna perfettamente una generazione di interpreti in cui estetica, presenza scenica e costruzione dell'immagine pubblica dialogano costantemente con il lavoro attoriale. Il successo di serie come Euphoria ha contribuito a trasformarlo in un volto riconoscibile e desiderato, ma proprio questa esposizione rischia di sovrapporsi alla percezione del suo talento.

Pedro Almodóvar non mette in discussione la legittimità della sua ascesa, quanto piuttosto la sua direzione. Il punto centrale riguarda il tipo di ruoli scelti e la loro capacità di mettere davvero alla prova un attore. In un'industria che spesso premia la visibilità più della complessità, la carriera di Elordi appare come un equilibrio ancora in costruzione, sospeso tra icona e interprete.

Critiche ai progetti recenti e la richiesta di ruoli più ambiziosi

Il regista spagnolo entra poi nel merito di alcune scelte artistiche, soffermandosi su titoli recenti come ''Cime tempestose'', descritto senza mezzi termini come "molto brutto". Una valutazione netta, che tuttavia non colpisce direttamente gli interpreti. "Loro fanno quello che possono", ha precisato, riferendosi anche alla co-protagonista Margot Robbie, spostando l'attenzione sulle responsabilità creative del progetto piuttosto che sulle performance.

Cime tempestose: Jacob Elordi e Margot Robbie sul set

Anche il ruolo in Frankenstein, che ha garantito a Elordi una candidatura agli Oscar, viene analizzato con una lente diversa. Almodóvar definisce quel tipo di parte "comoda", suggerendo che il personaggio, per sua natura, offra già una struttura emotiva forte su cui appoggiarsi. Un terreno sicuro, più che una vera sfida interpretativa. Il confronto con la visione di Guillermo del Toro, che ha reso il mostro più affascinante e sfaccettato, sottolinea ulteriormente il bisogno di una maggiore profondità.

La riflessione si chiude con un auspicio chiaro: "Abbiamo ancora bisogno di vederlo, almeno io, in un altro ruolo che richieda di più da lui." Non una bocciatura, ma una richiesta. Un invito a uscire dalla comfort zone, a cercare personaggi meno accomodanti e più esigenti.

Nel frattempo, Elordi continua a muoversi tra produzioni di rilievo, dal successo televisivo di Euphoria ai progetti cinematografici come Priscilla e Saltburn, fino al futuro ruolo da protagonista in The Dog Stars diretto da Ridley Scott. Una traiettoria che procede spedita, ma che, secondo Almodóvar, ha ancora bisogno di un passaggio decisivo: quello che trasforma una presenza carismatica in una voce artistica riconoscibile.