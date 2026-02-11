Cime tempestose, Jacob Elordi ha rotto una sedia a mani nude: la reazione di Margot Robbie è autentica

In una recente intervista al Los Angeles Times, Margot Robbie ha svelato che durante una scena particolarmente esplosiva di Cime tempestose di Emerald Fennell, la co-star Jacob Elordi ha realmente distrutto una sedia.

L'aneddoto di Margot Robbie ha accompagnato una frase di Emerald Fennell sulla lavorazione del film, durante la quale si è lasciata andare alle proprie emozioni mentre si trovava dietro la macchina da presa.

Un set tra urla, intensità e scelte estreme

"Sul set cercavamo tutti quella cosa che ci facesse venire la pelle d'oca" ha spiegato Fennell "Una delle prime scene che abbiamo girato è quella in cui Heathcliff rompe la sedia per accendere un fuoco per Cathy". Un momento che ha suscitato stupore tra le persone presenti sul set.

Margot Robbie e Jacob Elordi in una scena di Cime tempestose

"Mi sono guardata intorno e tutti questi professionisti, donne e uomini, erano a bocca aperta. Tutti provavano la stessa cosa di Cathy. È quello che cercavo ogni giorno" ha concluso, prima che Margot Robbie svelasse il dettaglio inedito: "Ha davvero rotto la sedia, la reazione del personaggio è la mia reazione genuina".

Un adattamento più esplosivo e passionale del romanzo

Il romanzo del 1847 di Emily Brontë racconta di Heathcliff e Catherine che diventano amici da bambini e si innamorano gradualmente nel corso degli anni, pur non potendo stare insieme a causa delle diverse condizioni sociali: "Quello che mi piace del lavorare con Emerald è che mi piace spingermi troppo oltre. Il mio istinto è andare davvero a fondo e poi farmi dire di ridimensionarmi. Lei raramente mi dice di frenare".

"Lei vuole la versione massimalista e io adoro questo approccio. Mi diceva: 'Ora sei in un film in costume sensato'. E poi: 'Adesso fallo come se fossi Ursula la strega del mare'". Nel cast del film, oltre a Jacob Elordi nel ruolo di Heathcliff e Margot Robbie nei panni di Catherine, anche Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, Martin Clunes ed Ewan Mitchell.