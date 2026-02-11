Cime tempestose, Jacob Elordi ha rotto una sedia a mani nude: la reazione di Margot Robbie è autentica

L'attore australiano ha distrutto l'oggetto durante una le riprese di una sequenza, causando lo spavento spontaneo della collega.

Margot Robbie in una scena di Cime tempestose
NOTIZIA di 11/02/2026

In una recente intervista al Los Angeles Times, Margot Robbie ha svelato che durante una scena particolarmente esplosiva di Cime tempestose di Emerald Fennell, la co-star Jacob Elordi ha realmente distrutto una sedia.

L'aneddoto di Margot Robbie ha accompagnato una frase di Emerald Fennell sulla lavorazione del film, durante la quale si è lasciata andare alle proprie emozioni mentre si trovava dietro la macchina da presa.

Un set tra urla, intensità e scelte estreme

"Sul set cercavamo tutti quella cosa che ci facesse venire la pelle d'oca" ha spiegato Fennell "Una delle prime scene che abbiamo girato è quella in cui Heathcliff rompe la sedia per accendere un fuoco per Cathy". Un momento che ha suscitato stupore tra le persone presenti sul set.

Cime Tempestose Margot Robbie Jacob Elodie Frame Kf9Pald
Margot Robbie e Jacob Elordi in una scena di Cime tempestose

"Mi sono guardata intorno e tutti questi professionisti, donne e uomini, erano a bocca aperta. Tutti provavano la stessa cosa di Cathy. È quello che cercavo ogni giorno" ha concluso, prima che Margot Robbie svelasse il dettaglio inedito: "Ha davvero rotto la sedia, la reazione del personaggio è la mia reazione genuina".

Un adattamento più esplosivo e passionale del romanzo

Il romanzo del 1847 di Emily Brontë racconta di Heathcliff e Catherine che diventano amici da bambini e si innamorano gradualmente nel corso degli anni, pur non potendo stare insieme a causa delle diverse condizioni sociali: "Quello che mi piace del lavorare con Emerald è che mi piace spingermi troppo oltre. Il mio istinto è andare davvero a fondo e poi farmi dire di ridimensionarmi. Lei raramente mi dice di frenare".

"Cime Tempestose", recensione: Emerald Fennell decostruisce (alla grande) il mito romantico 'Cime Tempestose', recensione: Emerald Fennell decostruisce (alla grande) il mito romantico

"Lei vuole la versione massimalista e io adoro questo approccio. Mi diceva: 'Ora sei in un film in costume sensato'. E poi: 'Adesso fallo come se fossi Ursula la strega del mare'". Nel cast del film, oltre a Jacob Elordi nel ruolo di Heathcliff e Margot Robbie nei panni di Catherine, anche Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, Martin Clunes ed Ewan Mitchell.