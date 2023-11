Paul Schrader: 'Mi piacerebbe aver fatto American Gigolo con Jacob Elordi protagonista'

Il regista dirigerà Elordi in Oh, Canada, dove l'attore interpreterà la versione più giovane di un personaggio interpretato da Richard Gere.

Il 2023 è stato un anno davvero intenso per Jacob Elordi, soprattutto dopo due film come Priscilla e Saltburn che hanno raccolto ampi consensi dalla critica. In questo momento è impegnato nelle riprese di Oh Canada, il nuovo film di Paul Schrader.

Proprio il regista americano, autore di Taxi Driver e Toro scatenato per Martin Scorsese, ha confessato che se avesse potuto avrebbe ingaggiato Jacob Elordi come protagonista per American gigolo, film da lui diretto nel 1980. Non è un caso, quindi, se l'attore interpreterà una versione più giovane di Richard Gere nel nuovo film di Schrader.

Schrader pensava che il casting di un facsimile realistico sarebbe stato impossibile, finché non ha visto le somiglianze tra Elordi e Gere. "Ad eccezione della differenza di altezza, ha molte delle stesse qualità di Richard. Avrei potuto fare American Gigolo 40 anni fa con Elordi", ha confessato il regista.

"È un ritorno al passato, in un certo senso, a una specie di star del cinema d'altri tempi". Un giorno ha fatto indossare a Elordi un abito vintage degli anni '50 e ha visto l'immagine sputata di Gary Cooper. Un personaggio del grande schermo eccezionale, un tipo forte e silenzioso.

Jacob Elordi nella prima foto di Oh, Canada, il nuovo film diretto da Paul Schrader

Non c'è ancora una data d'uscita per Priscilla di Sofia Coppola, mentre Saltburn verrà distribuito direttamente su Prime Video.