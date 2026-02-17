Cime tempestose, Jacob Elordi spiega la disturbante scena del collare canino

Jacob Elordi e Alison Oliver hanno offerto la loro interpretazione di una delle scene più inquietanti del nuovo Cime tempestose, attualmente nelle sale italiane e primo al box-office.

Ispirato al celebre romanzo di Emily Brontë, il film di Emerald Fennell si concentra sulla relazione tumultuosa tra Cathy (Margot Robbie) e Heathcliff (Elordi), fidanzati fin dall'infanzia che vengono separati quando Cathy decide di sposare il ricco Edgar Linton (Shazad Latif).

Tuttavia, più avanti nel corso della narrazione, per ferire entrambi, Heathcliff seduce e sposa Isabella (Oliver), la pupilla di Edgar.

Cime tempestose: Jacob Elordie in una foto

Cosa accade nella controversa scena?

L'ossessione di Heathcliff per Cathy significa che questo matrimonio era destinato a fallire fin dall'inizio. Verso la fine del film, la governante Nelly Dean (Hong Chau) fa visita a Isabella e Heathcliff a Wuthering Heights e trova il posto in uno stato di caos e Isabella incatenata al camino con indosso un collare da cane. "Quella scena è stata davvero divertente", ha spiegato Elordi a Entertainment Weekly.

È interessante notare che i cani sono un motivo ricorrente nel romanzo Cime tempestose, dove in diverse occasioni attaccano violentemente le persone, mentre Heathcliff uccide il cane di Isabella. "Penso che Emerald abbia preso l'uccisione del cane e queste parti davvero cupe del romanzo e le abbia inserite in questa scena", ha continuato Elordi. "Isabella e Heathcliff sono completamente fuori di testa. Vivono in una sorta di inferno".

Ma soprattutto, Heathcliff vive nella sofferenza perché non può stare con Cathy, e le sue azioni non riescono ad attirare la sua attenzione come vorrebbe. "Per lui è un inferno autoinflitto. È il momento in cui la sua ossessione si trasforma in qualcos'altro, in una rabbiosa disperazione, e lui perde ogni parvenza di compostezza", ha analizzato Elordi. "E non funziona più, lo scherzo è finito, il che significa che è reale e loro devono affrontarlo".

Cime tempestose: Allison Oliver in una sequenza

In che modo il personaggio di Isabella è diverso dal romanzo

La rappresentazione di Isabella come apparentemente piuttosto soddisfatta di questa dinamica relazionale con Heathcliff è un altro elemento che si discosta dal romanzo in ''Cime tempestose'' del 2026, e che il Guardian ha criticato affermando che "Fennell minimizza la crudeltà [di Heathcliff] nei suoi confronti descrivendo Isabella come una sottomessa compiacente e sorridente". Nel libro Isabella alla fine fugge dal matrimonio violento e dà alla luce un figlio.

Isabella è anche la sorella di Edgar nel romanzo, invece che la sua pupilla come nel film. È stato già ampiamente chiarito che questo adattamento non è affatto fedele al materiale originale, e Fennell ha voluto esplorare una versione diversa di Isabella e di come lei affronta la sua vita matrimoniale con Heathcliff. La storia è comunque molto cupa e prende molte pieghe imprevedibili prima di arrivare alla fine.