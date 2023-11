Superman: Legacy, Jacob Elordi ha rifiutato il ruolo: 'No grazie, troppo dark per me'

L'attore ha rivelato di essere stato contattato dalla Warner per prendere parte ai provini per il nuovo Superman/Clark Kent ma di aver declinato l'invito.

Ebbene sì, Jacob Elordi ha confermato i rumor sui casting di Superman: Legacy che lo vedevano come uno dei principali contendenti per il ruolo principale, ma ha specificato di aver rifiutato subito l'invito della Warner.

Warner Bros. aveva effettivamente invitato Elordi a prendere parte ai provini per la parte di Clark Kent in Superman: Legacy, rilancio del franchise scritto e diretto da James Gunn e primo tassello del nuovo DC Universe supervisionato dallo stesso Gunn e da Peter Safran.

Elordi, nel corso di una lunga intervista di GQ, ha ammesso di non amare particolarmente i film di supereroi, pur essendo cresciuto ammirando Heath Ledger e Christian Bale ne Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan.

"Non particolarmente, no - ha risposto Elordi alla domanda se si vedesse in un cinecomic - Mi hanno sempre detto di dare una risposta netta o il mio agente si arrabbierebbe con me. 'Tutto può succedere!'", ha quindi scherzato.

"Ovviamente tutto può succedere, ma in questa fase della mia vita non mi vedo interessato a questo genere. Mi piace fare quello che guarderei io, e mi sento molto inquieto a guardare quei film".

Jacob Elordi: "La mia prima cotta per una star? Brad Pitt. Che bell'uomo!"

Rispondendo alla domanda su un suo iniziale coinvolgimento in Superman: Legacy, l'attore ha confermato: "Beh, mi hanno chiesto di fare il provino per Superman. È stato subito un 'No, grazie'. È troppo. È troppo oscuro per me".

Alla fine, la parte di Superman è andata a David Corenswet.