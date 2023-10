Jacob Elordi nella prima foto di Oh, Canada, il nuovo film diretto da Paul Schrader

Jacob Elordi, dopo Priscilla, sarà uno dei protagonisti del film Oh, Canada, diretto da Paul Schrader e l'attore è ritratto in una delle prime foto ufficiali del progetto.

Il progetto è tratto dal romanzo pubblicato nel 2021 da Russell Banks, intitolato Foregone.

Il progetto

Oh, Canada, il nuovo progetto di Paul Schrader, avrà come star Richard Gere nel ruolo di un anziano documentarista che pensa alla propria eredità e alla sua carriera durante un'intervista che sta venendo girata da un suo ex studente, Malcolm, il ruolo affidato da Jacob Elordi.

Lo scatto condiviso online mostra il look del personaggio:

Oh, Canada: Jacob Elordi in una foto del film

I migliori film di Paul Schrader, fra eroi maledetti e redenzioni impossibili

Le dichiarazioni del regista e dell'attore

Il regista ha raccontato che ci sarà un contrasto tra i due protagonisti: da una parte ci sarà l'anziano uomo malato su una sedia a rotelle, che cerca di fare ordine nella propria vita prima di morire, e dall'altra ci sarà un giovane che sta iniziando ad avere successo.

Elordi, parlando del suo coinvolgimento nel progetto, ha svelato come si è svelato il casting: "Ho incontrato Paul su Zoom dopo aver fatto un'audizione per il suo film. Il ragazzino che va molto spesso al cinema che è dentro di me stava entusiasmandosi".