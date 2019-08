Il Re Leone ruggisce in vetta al box office italiano con 14 milioni di euro di incasso

Il Re leone: un'immagine con Scar e le iene

Il Re Leone conquista il pubblico italiano e ruggisce in vetta al box office italiano registrando un incasso di apertura di oltre 14 milioni di Euro da 1113 sale e una media per sala di 12.578 euro. Nelle sale dallo scorso 21 agosto, in Italia Il Re Leone vanta già una serie di record: miglior opening di tutti i tempi per un lungometraggio Disney (a esclusione dei film Marvel Studios), secondo miglior opening fra tutti i film distribuiti da Disney Italia, dopo Avengers: Endgame, miglior opening di agosto di tutti i tempi. Qui trovate la nostra nostra recensione de Il Re Leone.

Il Re Leone: Elisa e Marco Mengoni sono le voci di Nala e Simba (ma amano Rafiki)

Il Re Leone scalza dal primo posto Fast & Furious - Hobbs & Shaw, spinoff di Fast & Furious - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Fast & Furious - Hobbs & Shaw che incassa altri 623.000 euro arrivando a un totale di oltre 5.266.000 euro.

Al terzo posto troviamo il debutto de Il signor Diavolo, ritorno di Pupi Avati all'horror che incassa 422.000 euro da 347 sale, con una media per sala di 1.216 euro. Il film, ambientato nell'autunno 1952 nel nord est, dove è in corso l'istruttoria di un processo sull'omicidio di un adolescente, considerato dalla fantasia popolare indemoniato, è incentrato su Furio Momentè, ispettore del Ministero che parte per Venezia leggendo i verbali degli interrogatori. Carlo, l'omicida, è un quattordicenne che ha per amico Paolino. La loro vita è serena fino all'arrivo di Emilio, un essere deforme figlio unico di una possidente terriera che avrebbe sbranato a morsi la sorellina. Paolino, per farsi bello, lo umilia pubblicamente suscitando la sua ira: Emilio, furioso, mette in mostra una dentatura da fiera. Durante la cerimonia delle Prime Comunioni, Paolino nel momento di ricevere l'ostia, viene spintonato da Emilio. La particola cade al suolo costringendo Paolino a pestarla. Di qui l'inizio di una serie di eventi sconvolgenti, come anticipa la nostra recensione de Il signor diavolo.

Il signor Diavolo, Pupi Avati: "Ho in mente un'intera saga sul male"

Alle sue spalle si piazza l'horror Crawl - Intrappolati, sorpresa dell'estate, come vi spieghiamo nella nostra recensione di Crawl - Intrappolati, che incassa altri 191.000 euro per un totale di 642.000 euro in due settimane.

Altro debutto in quinta posizione per l'acclamata commedia La rivincita delle sfigate, debutto alla regia di Olivia Wilde. Magro l'incasso estivo di soli 168.000 euro raccolti in 239 sale, con una media per sala di 702 euro, per l'arguta pellicola di cui parliamo nella nostra recensione di La rivincita delle sfigate.