Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio, debutto da due milioni di euro al box office italiano

Ci pensa la vivace animazione condita di humor di DreamWorks, unita alla simpatia della star Antonio Banderas, a ridare ossigeno al box office italiano. Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio incassa quasi due milioni di euro al debutto in sala, 1,2 milioni di questi raccolti nel solo weekend, da 523 sale e totalizza 196.402 presenze. Tra i film di Natale 2022 più attesi al cinema, ecco la nostra recensione de Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio.

Vicini di casa: Claudio Bisio e Vinicio Marchioni in un'immagine

Perde un posizione Vicini di casa, il nuovo film di Paolo Costella con protagonisti Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni. Dopo l'exploit del primo weekend, la commedia distribuita da Medusa Film è seconda con 532.000 euro di incasso che la portano a un totale di 1,2 miilioni. Qui la nostra recensione di Vicini di casa, produzione Lotus Production e Baires Produzioni in associazione con Medusa Film.

A sorpresa, Black Panther: Wakanda Forever riguadagna la terza posizione con altri 274.000 euro di incasso che lo portano a 8,3 milioni di euro. Ecco la nostra recensione di Black Panther: Wakanda Forever. Il sequel è infatti ambientato dopo la morte di Re T'Challa, con il regno di Wakanda che tenta di andare avanti senza il suo sovrano.

Strange World - Un mondo misterioso: un'immagine del film

Stabile al quarto posto Strange World - Un mondo misterioso. Il film Disney incassa altri 260 mila euro e arriva a un totale di 1,3 milioni. Qui trovate la nostra recensione di Strange World - Un mondo misterioso, primo film Disney a trattare personaggi apertamente gay, scelta questa che ha impedito l'uscita in Russia, Cina, Francia, Medio Oriente, Malesia e Indonesia, tra i mercati principali. Disney ha, infatti, deciso di difendere la storyline della pellicola rifiutando di far uscire il film d'animazione in versione tagliata, con conseguente perdita degli incassi. Secondo le fonti, il film potrebbe perdere almeno 100 milioni nella sua uscita al cinema.

Chiude la top 5 The Menu, che risale in quinta posizione e incassa altri 206.000 euro arrivando a un totale di 1,9 milioni. Mark Mylod dirige la satira social-culinaria che vede Ralph Fiennes nei panni di un celebrity chef che prepara un sontuoso, anche se forse un po' agitato, pasto per la coppia formata da Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult, come rivela la nostra recensione di The Menu.