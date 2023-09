Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio stasera in prima tv su Sky Cinema Uno e NOW: cast e trama

Stasera 4 settembre alle 21:15 Sky Cinema Uno e NOW presentano in prima tv Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio, cast e trama.

Stasera 4 settembre, in prima serata, alle 21:15 su Sky Cinema Uno, e in streaming solo su NOW, andrà in onda Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio, film del 2022 diretto da Joel Crawford. Paul Fisher ha firmato la sceneggiatura del sequel de Il gatto con gli stivali. La colonna sonora è stata composta da Heitor Pereira. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio: Trama

Dopo le peripezie precedentemente raccontate, il Gatto con gli Stivali dovrà affrontare un'altra avventura: trovare la leggendaria Stella dei Desideri nella Foresta Nera, che gli potrebbe consentire di riappropriarsi delle "vite perdute" tra quelle a disposizione.

Nonostante, come gatto, gliene sia rimasta soltanto una, deciderà di rischiare e per questo si rivolgerà alla sua vecchia partner ma anche avversaria, l'affascinante Kitty "Zampe di Velluto".

Per riuscire nell'impresa, il Gatto e Kitty verranno aiutati da un imprevedibile e loquace randagio, Perro. Insieme, tutti loro dovranno raggiungere l'obiettivo ma anche guardarsi le spalle da Riccioli d'Oro e dalla famiglia criminale dei Tre Orsi, oltre che dallo squilibrato "Big" Jack Horner e dal Grande Lupo Cattivo, che non mancherà di ricordare al Gatto come stia giocando con il fuoco

Curiosità

Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio è stato distribuito in Italia il 7 Dicembre 2022 grazie a Universal Pictures.

La pellicola è uno spin-off del franchise di Shrek ed è il sequel de Il gatto con gli stivali del 2011.

Il film avrebbe dovuto chiamarsi Puss in Boots 2: Nine Lives & 40 Thieves, ovvero Il gatto con gli stivali 2: nove vite e 40 ladri.

Doppiatori italiani

Recensione e trailer

La nostra recensione de Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio

Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Metacritic ha ottenuto un voto di 73 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 7.9 su 10

SKY CINEMA SHREK

In occasione della prima visione Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio 2 da lunedì 4 a venerdì 8 settembre Sky Cinema Collection (canale 303) si trasforma in SKY CINEMA SHREK, con tutti i film del franchise dedicato al simpatico orco verde e il primo capitolo Il Gatto con gli Stivali. Tutti i film saranno disponibili anche in streaming su NOW e on demand. La saga si apre nel 2001 con il primo memorabile Shrek, capolavoro che ha rivoluzionato il mondo delle favole e che ha vinto l'Oscar per il miglior film d'animazione. Racconta la storia di un orco verde, scorbutico ma dal cuore buono, che deve liberare la principessa Fiona, segregata in un castello, che gli farà battere il cuore.

Il divertimento continua con il secondo capitolo campione d'incassi, Shrek 2. Questa volta Shrek e Fiona devono affrontare le ire dei genitori di lei, poco propensi ad accettare un "mostro" come genero. In Shrek Terzo nel regno di Molto Molto Lontano è morto il re e bisogna trovare il cugino di Fiona, Arthur, erede del trono per linea di successione. L'orco verde, insieme agli amici Ciuchino e Gatto con gli Stivali, parte alla sua ricerca, ma una sorpresa li attende.

Il quarto e ultimo capitolo della saga d'animazione, Shrek e vissero felici e contenti, vede Shrek alle prese con i problemi di un padre di famiglia e una forte nostalgia dei vecchi tempi. Complice la trappola che gli tende il nano Tremotino, l'orco finirà per vivere un'altra avventura indimenticabile. Non manca infine Il gatto con gli stivali, primo capitolo della rocambolesca animazione che vede protagonista il personaggio reso famoso dalla saga di Shrek. In questa divertente avventura l'amicizia fra il beffardo Gatto con gli Stivali e Humpty Dumpty si rompe in seguito a una rapina finita male, ma il destino li riunisce sulla strada verso la famigerata Oca dalle uova d'oro.